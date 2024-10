DDG desencadeia guerra de podcast com Joe Budden após a separação de Halle Bailey

No domingo, DDG transformou seu alcance em “No Ordinary Podcast” e atacou Budden por comemorar sua separação, e prometeu superar o legado do ‘Joe Budden Podcast’.

LL Legal J nos disse que chegar ao Ouro em qualquer fase do jogo é uma vitória depois Yung Miami zombou dele, mas DDG chamou “Pump It Up” de patético e também investigou as irritadas alegações anteriores de Joe com mulheres.