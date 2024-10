De Jong retorna à ação na goleada do Barcelona sobre o Young Boys

Frenkie de Jong regressou ao Barcelona na terça-feira, depois de ter ficado afastado dos relvados durante quase cinco meses devido a uma lesão no tornozelo.

O meio-campista holandês substituiu Lamine Yamal aos 75 minutos da goleada do Barcelona por 5 a 0 sobre o Young Boys pela Liga dos Campeões.

De Jong machucou o tornozelo direito em abril, no clássico do campeonato espanhol contra o Real Madrid. Ele também perdeu o Campeonato Europeu por causa da lesão.

Sua longa dispensa levou a um tratamento severo por parte da mídia local, que questionou seu cronograma de recuperação e a quantidade de dinheiro que ele ganha, e De Jong admitiu antes de seu retorno que o tempo de folga e algumas das reportagens sobre sua lesão cobraram seu preço.

“Estou muito feliz com a vitória e, pessoalmente, por voltar a jogar”, disse De Jong após o jogo. “Os torcedores me deram uma boa recepção e estou grato por isso porque nunca se sabe como será recebido.

“A equipa está em boa forma desde o início da temporada. Estamos a jogar bem. Temos que continuar agora, continuar a melhorar e ver onde isso nos leva”.

Frenkie de Jong fez sua primeira aparição pelo Barcelona em cinco meses, na vitória sobre o Young Boys. Imagens Getty

Quando questionado sobre como ele se via na equipe do técnico Hansi Flick – e se estaria aberto a uma função no banco de reservas – o internacional holandês disse que jogaria quando e onde fosse solicitado.

“Depende do treinador. Ele escolhe a equipa e quem joga e vou dar tudo o que puder”, disse De Jong. “É sempre um momento difícil quando você está lesionado. Foi um processo difícil e houve alguns momentos difíceis durante ele.”

O Barcelona abriu sua campanha na Liga dos Campeões com uma derrota por 2 a 1 para o Mônaco.

Também terça-feira, o atacante Ansu Fati fez sua segunda aparição na temporada após substituir Pedri aos 63 minutos. Fati jogou alguns minutos na partida do Barcelona contra Mônaco no mês passado.

“É uma razão simples”, disse Flick sobre a apresentação de Fati. “O Frenkie ainda não estava pronto, precisávamos de mais alguns minutos para o Frenkie sair e então dissemos ok, vamos começar com o Ansu nessa posição e depois vamos trocá-lo pelo Frenkie e foi o que fizemos um pouco mais tarde.

“Para Frenkie hoje foi um passo importante, voltar ao time depois de ter sofrido uma lesão tão grave, jogar alguns minutos hoje foi importante para ele. percorreu um longo caminho, deu alguns toques, correu um pouco, era importante para ele se sentir jogador de futebol novamente e recuperar essa sensação.”

Fati voltou ao Barcelona nesta temporada após um empréstimo ao clube inglês Brighton no ano passado.

Robert Lewandowski marcou duas vezes e Raphinha e Iñigo Martínez marcaram gols para o Barcelona, ​​além de um gol contra de Mohamed Camara, em uma vitória dominante sobre o Young Boys.

“Somos um pouco mais agressivos defensivamente, pressionamos melhor, jogamos um futebol compacto, tentamos explorar os espaços e, além disso, quando você vence as coisas ficam mais fáceis, é mais fácil fazer esses ajustes”, disse Flick quando perguntou sobre a forma atual de sua equipe. “Penso que somos a equipa com mais armadilhas de fora-de-jogo e para isso todos precisamos de compreender a mensagem e o nosso papel.”

Informações da Associated Press foram usadas nesta história.