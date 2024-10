‘Decisão suja’: Conor McGregor, profissionais reagem à derrota de José Aldo no UFC 307

José Aldo não conseguia acreditar no que ouvia no UFC 307, na noite de sábado.

A lenda do UFC perdeu por decisão dividida (29-28, 28-29 x2) para Mario Bautista na terceira luta do card principal. Aldo ficou arrasado com a leitura do placar e Bautista foi vaiado durante a entrevista pós-luta.

Veja como os juízes pontuaram a luta.

Veja abaixo como Conor McGregor e outros profissionais reagiram às pontuações dos juízes após a luta.

Rogan disse que os juízes nem estavam olhando. Essa foi a história de José. Decisão besteira. Ele acabou de dizer que estava atirando só para segurá-lo contra a cerca. Isso não é bom o suficiente. Os árbitros precisam intervir aqui. Este esporte é o esporte dos fãs. Lembre-se disso e aja de acordo… -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 6 de outubro de 2024

Relógio de 30 segundos. Relógio de 20 segundos, 10 segundos, 8 segundos, 6 segundos etc etc etc Separado, separado, separado. Não faz sentido prolongar essas posições como se elas não tivessem acontecido exatamente da mesma maneira antes e nada tivesse acontecido além de estagnação. Minha opinião.

Você quer sangue, ligue para nós. https://t.co/XWQeLMUUGY -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 6 de outubro de 2024

Aldo certamente poderia ter feito mais, mas vamos lá, é uma má decisão… de novo. #UFC307 -Kenny Florian (@kennyflorian) 6 de outubro de 2024

: Hack de MMA, falhe em quedas repetidamente e os juízes acreditarão que é uma luta eficaz. -Kenny Florian (@kennyflorian) 6 de outubro de 2024

O controle NÃO é a medida primária para a pontuação do MMA. EU

Sei que a DC continuou mencionando isso, mas isso é secundário em relação ao agarramento “EFICAZ” e à trocação “EFICAZ”. Não sei por que ainda temos esta conversa em 2024. https://t.co/wVkZwRG8P1 -Kenny Florian (@kennyflorian) 6 de outubro de 2024

Rei do Rio foi assaltado — Mairon “A Lenda” Santos (@Maironsantoss) 6 de outubro de 2024