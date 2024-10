Declan Rice critica a ‘ingenuidade’ do Arsenal após derrota para o Bournemouth

Declan Rice criticou o Arsenal por sua “ingenuidade” nesta temporada, após a derrota por 2 a 0 para o Bournemouth, na qual foi reduzido a 10 jogadores pela terceira vez nesta temporada.

O jogo no Estádio Vitaly virou de cabeça para baixo aos 30 minutos, quando William Saliba foi expulso por falta sobre Evanilson perto do meio-campo, após passe errado de Leandro Trossard. O internacional francês recebeu inicialmente um cartão amarelo antes que uma verificação do VAR o transformasse em vermelho.

Amparado por sua vantagem masculina, o Bournemouth começou a jogar com maior esforço ofensivo e encontrou o avanço aos 70 minutos através de um gol bem trabalhado de Ryan Christie, antes de um pênalti de Justin Kluivert condenar o Arsenal à primeira derrota da temporada.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

“Demos um chute no pé três vezes em oito jogos e escapamos impunes em casa contra o Brighton e fora contra o Manchester City. O Bournemouth continuou investigando e fez 2 a 0”, disse Rice à Sky Sports após o jogo.

“Tenho orgulho dos jogadores por lutarem, mesmo com 10 homens, mas pela ingenuidade, precisamos parar de errar porque você quer 11 jogadores durante 90 minutos e é isso que ganha partidas de futebol.

“Com 10 homens mostramos muito caráter e personalidade para continuar no jogo. [Gabriel] Martinelli e o goleiro leram e fizeram uma grande defesa e um minuto depois, normalmente uma rotina em que somos tão fortes, acabou conosco.

“Não podemos cometer erros bobos. Você precisa de todos os seus melhores jogadores em campo o tempo todo. A crença é muito grande e vamos ficar juntos. Isto é futebol, aconteça o que acontecer, o mais importante é que vocês fiquem juntos e permaneçam na direção certa.”

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, também lamentou a chance de Martinelli, onde o internacional brasileiro não conseguiu ultrapassar Kepa Arrizabalaga de perto.

“Tivemos a grande chance e o momento do jogo para marcar e ter um resultado diferente e depois sofremos um gol. Tentamos seguir as regras. Os três [red cards] foram diferentes e três resultados muito diferentes”, disse Arteta após o jogo.

“A equipe tentou, o esforço com 10 homens foi fantástico, mas hoje não foi suficiente para vencer o jogo. Demoramos um pouco para entender o que tínhamos feito nos primeiros 15 minutos para começar, depois agarramos o jogo, mas depois 30 minutos o jogo mudou.”