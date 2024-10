Deebo Samuel Sr., do 49ers, marca em touchdown de 76 jardas

SEATTLE – Os 49ers finalmente descobriram a cura para seus problemas na zona vermelha no início do segundo quarto do jogo de quinta-feira contra o Seattle Seahawks.

A resposta? Não faça nenhuma peça lá.

Depois que sua primeira tacada parou no 7 de Seattle e eles tiveram que se contentar com um field goal, os 49ers conseguiram um golpe relâmpago muito necessário em sua terceira posse de bola.

Na primeira para 10 de seus 24 anos, o técnico do Niners, Kyle Shanahan, fez um passe de ação enquanto o quarterback Brock Purdy fingiu a transferência para o running back Jordan Mason, girou os quadris e lançou um pela linha lateral esquerda para o recebedor Deebo Samuel Sr.

Quando o safety dos Seahawks, Julian Love, se aproximou, Samuel pulou e fez a recepção, com Love não conseguindo um pedaço da bola nem de Samuel. Samuel cuidou do resto, correndo 53 jardas depois de arremessá-lo para o touchdown de 76 jardas.

Para Samuel, esse empatou no segundo touchdown mais longo de sua carreira e é seu terceiro touchdown de 75 jardas ou mais. Dois deles foram contra Seattle.

O ponto extra deu aos 49ers uma vantagem de 10-0, que ampliou para 13-0 com outro field goal logo depois.