definido para o novo evento principal do ADXC 6

ADXC 6 tem um novo evento principal para o show de grappling da próxima semana em Abu Dhabi.

A luta anunciada anteriormente entre o desafiante peso galo do UFC Umar Nurmagomedov e o ex-campeão do Bellator Eduardo Dantas está cancelada, e a estrela em ascensão do UFC Raul Rosas Jr. concordou em lutar contra o ex-lutador do UFC Muhammad Mokaev com sete dias de antecedência, no dia 25 de outubro.

O evento acontecerá na Mubadala Arena um dia antes do retorno do octógono a Abu Dhabi para o UFC 308.

Rosas Jr. venceu três vitórias consecutivas dentro do octógono, incluindo um mata-leão contra Ricky Turcios. Em sua aparição mais recente, o prospecto de 20 anos derrotou Aoriqileng por decisão no UFC 306. Seu recorde no MMA agora é de 10-1, com seis finalizações em seu currículo.

Mokaev teve 12-0 como lutador profissional de MMA – e 23-0 em lutas amadoras – antes de se separar do UFC no início deste ano, apesar de uma sequência perfeita de 7-0 sob a bandeira da empresa.

O CEO do UFC, Dana White, justificou sua decisão citando “muita merda que aconteceu nos bastidores” após sua vitória sobre Manel Kape. Mokaev foi recontratado pelo Brave CF logo depois, mas ainda não conseguiu sua primeira revanche no MMA.