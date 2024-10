Deion Sanders revela qual time da NFL deveria selecionar seu filho Shedeur e não, não são os Cowboys

Tele Draft da NFL de 2025 ainda está longe, mas já há muita agitação em torno do quarterback do Colorado Buffaloes, Shedeur Sanders. No momento, ele está sendo apontado como uma escolha potencial entre os 10 primeiros, o que é muito interessante.

Se o draft estivesse acontecendo hoje, parece que o New York Giants, Carolina Panthers e Tennessee Titans todos poderiam estar de olho em Shedeur. Mas aqui está a diferença: seu pai, Deion Sanders, que por acaso também é o técnico do Colorado, acha que seria legal se um time surpresa o pegasse.

Em entrevista no Bebida noturna podcast, Deion mencionou que vê o Miami Dolphins como a escolha perfeita para seu filho. Ele até levantou algumas questões sobre a situação atual do quarterback dos Dolphins, dizendo: “O que você faz nos negócios se você é o Dolphins? Você pega um quarterback, que é o que estou dizendo, ou diz ‘Tua, vamos dar uma olhada nisso, vamos ver o que vamos fazer’. A saúde dele é mais importante que isso?“

É um ângulo interessante a se considerar, especialmente com a incerteza em torno de Tua Tagovailoa, o atual QB dos Dolphins. Tua assinou um enorme contrato de quatro anos na entressafra, mas ele está lidando com uma concussão e algumas questões persistentes sobre seu futuro no jogo. Deion tem razão quando menciona a saúde de Tua e como isso pode impactar a tomada de decisões dos Golfinhos.

Shedeur Sanders subindo no ranking do draft

Mas não esqueçamos que Shedeur vem se destacando por mérito próprio. Ele está iluminando tudo no Colorado, e não é de admirar As equipes da NFL estão começando a notar. Seu potencial é inegável e será emocionante ver onde ele vai parar.

Quanto a Shedeur, seu futuro parece brilhante, não importa onde ele chegue na NFL. Seu talento fala por si e está claro que ele tem muito potencial para causar um grande impacto na liga.

Então, sejam os Dolphins ou outro time que o escolhe, uma coisa é certa: Shedeur Sanders é um nome que ouviremos muito mais nos próximos anos. E quem sabe? Talvez ele acabe surpreendendo a todos, assim como seu pai espera.