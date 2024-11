Delegado de Penedo pede mobilização de vítimas após prisão do “ladrão de hidrômetros”

Em um vídeo divulgado na última quarta-feira (30), o delegado regional de Penedo, Dr. Rômulo Andrade, confirmou a prisão do homem responsável pela série de furtos de hidrômetros no Centro Histórico da cidade. Conhecido como o “ladrão dos hidrômetros”, o suspeito foi capturado em uma operação que contou com a investigação dos agentes da 7ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Penedo e com o apoio da Polícia Militar de Alagoas, através dos policiais do 11º Batalhão (BPM).

O delegado destacou os transtornos que o suspeito causou em residências, comércios, escolas e faculdades da cidade, com impactos que incluíram a suspensão de aulas e interrupções no fornecimento de água. Rômulo Andrade relatou que a equipe da 7ª DRP recebeu diversos vídeos mostrando as tubulações danificadas após o furto dos hidrômetros, o que acelerou a investigação e possibilitou a localização do criminoso. Durante a operação, o suspeito confessou vários furtos, e parte dos hidrômetros (3 hidrômetros) foi recuperada.

No vídeo, Dr. Rômulo Andrade fez um apelo para que todas as vítimas formalizem boletins de ocorrência na delegacia. O delegado explicou que cada BO registrado pode contribuir para o aumento da pena do suspeito, permitindo que ele responda por todos os crimes cometidos. “Caso não consigamos esses BOs, ele responderá apenas pelos crimes já registrados”, destacou o delegado, pedindo que a população colabore ativamente.

O delegado também anunciou que buscará uma reunião com a Prefeitura de Penedo para discutir o destino do prédio do Estado abandonado onde o suspeito foi encontrado, com a intenção de demolição ou requalificação do local, evitando que ele continue a servir de abrigo para atividades ilícitas.