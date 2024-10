Delta faz veterano tirar camisa ‘ameaçadora’ destacando suicídios militares

O esforço de uma veterinária do Corpo de Fuzileiros Navais para destacar a crise de soldados que morrem por suicídio quase fez com que ela fosse expulsa de um voo da Delta… e ela foi forçada a trocar de roupa antes da decolagem.

Catarina Bancos que serviu 22 anos na Marinha, diz que estava em um voo da Delta em São Francisco no início desta semana, quando disse que uma comissária de bordo se aproximou dela e disse: “Você precisa sair do avião”.

Ela diz que ele disse que a camisa que ela usava era “ameaçadora”. A camiseta tinha uma estampa que dizia: “Não ceda à guerra interna… acabe com o suicídio dos veteranos”.

Ela diz que explicou que estava no serviço militar há mais de duas décadas e estava indo ver sua irmã, que também está na Marinha – mas afirma que a atendente disse: “Não me importo com o seu serviço”. … e disse que ela não poderia voltar para o avião até que tirasse a camisa.