Dennis Quaid Stumps para Donald Trump no Coachella, ‘Time to Pick a Side’

Dennis Quaid não apenas interpreta ex-presidentes, ele também faz campanha para eles… aproximando-se do microfone durante um Donald Trump comício em Coachella Valley, no SoCal, e declarando que é hora de “escolher um lado”.

Recém-saído de seu papel principal em “Reagan” – que Dennis chamou de seu presidente favorito do século 20 – o ator elogiou Trump antes que o candidato subisse ao palco.

Usando um boné MAGA, Quaid perguntou à multidão: “Seremos uma nação que defende a Constituição ou o TikTok?” Ele também comparou Trump a Ronald Reagan dizendo que a nação está enfrentando alguns dos mesmos problemas que enfrentou durante as eleições de 1980.

Dennis participou do comício com seu irmão Randy Quaidque também apoia abertamente Trump, e chamou Donald… de seu “presidente favorito do século 21”.