Dentro da suíte de hotel de Liam Payne, fotos mostram por que os funcionários tinham preocupações com a varanda

Novas fotos do hotel onde Liam Payne morreu de um aparente suicídio, revele por que um funcionário disse à polícia que estava preocupado que seu quarto tivesse uma varanda… uma que não seria difícil de cair.

Estas fotos de uma das suítes deluxe do Hotel CasaSur Palermo em Buenos Aires… mostram o mesmo tipo de quarto em que Liam estava hospedado quando caiu para a morte de uma varanda do terceiro andar.

A varanda é fechada com vidro e uma grade que parece não ter mais de um metro e meio de altura, o que tornaria perigosamente fácil para alguém da altura de Liam – supostamente cerca de 1,70m – passar da borda… acidentalmente ou intencionalmente.

A polícia disse isso, com um policial de Buenos Aires dizendo que Liam “ tinha pulado da varanda .”

Como informamos… Liam pousou no deque da piscina abaixo de seu quarto na tarde de quarta-feira e uma autópsia preliminar emitida por autoridades argentinas diz que o impacto resultou em “hemorragia interna e externa”.

Fotos de dentro da suíte idêntica também mostram a TV no meio da sala. Nas fotos supostamente do quarto real de Liam, o lugar estava destruído e a TV quebrada… com itens quebrados espalhados pelo chão.