Depois de um começo difícil, por que os Sabres acreditam que são um time de playoffs

Os Buffalo Sabres foram praticamente declarados mortos antes do início oficial da temporada da NHL.

Buffalo saiu cedo para o último evento da Global Series da liga em Praga, na República Tcheca. Isso colocou os Sabres a cerca de 6.400 quilômetros de casa, sendo derrotados pelo New Jersey Devils em duas derrotas consecutivas por um placar combinado de 7-2.

Passariam dias até que outro time da NHL abrisse sua programação – deixando bastante tempo de antena dedicado ao debate sobre como o repentina 0-2 Sabres já havia desperdiçado suas chances de ser um time dos playoffs.

Porque esse não era o único resultado aceitável para Buffalo, afinal? Não é esta a hora dos Sabres acabarem com a seca pós-temporada de 13 anos – a mais longa entre os clubes das quatro principais ligas esportivas – e recompensar uma base de fãs que esperou pacientemente que Buffalo se recompusesse?

Esse continua sendo o objetivo. Desastre no exterior que se dane.

“Aprendemos o que não fazer”, disse Alex Tuch, atacante do Sabres. “Acho que houve algumas boas conclusões; foi uma grande experiência de aprendizado. É algo em que você apenas precisa perceber que nesta liga é difícil. Não importa o que esteja acontecendo, com quem você está jogando, quando você está jogando contra eles , onde você está no mundo, você tem que aparecer, e se não o fizer, não vai acontecer do seu jeito. Então, acho que foi uma boa revelação para este grupo, e sabemos o quanto melhoramos. precisa ser.”

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Essas sábias palavras prontamente pareceram cair em ouvidos surdos. Buffalo – ainda sem o atacante JJ Peterka lesionado depois de se machucar contra o Devils – teve quase uma semana para se preparar para a estreia em casa contra o Los Angeles Kings e foi derrubado novamente, perdendo uma vantagem inicial de 1 a 0 que foi desfeita por um péssimo terceiro período (e um hat-trick natural de Anze Kopitar) na eventual derrota por 3-1.

Agora Buffalo estava começando por 0-3, tendo marcado apenas três gols em três jogos. O jogo de poder foi 0 de 11. Os melhores atacantes dos Sabres – Tage Thompson e Tuch entre eles – pareciam mordidos. Zach Benson estava lutando contra uma lesão. E o recém-nomeado capitão Rasmus Dahlin claramente ainda sentia os efeitos da doença que sofreu durante a pré-temporada.

Este não era o time de Buffalo que alguém esperava. Não quando a organização trouxe de volta Lindy Ruff como técnica principal. Não quando eles tinham vários jovens talentos em fase de amadurecimento no elenco, prontos para aparecer. Não quando o GM Kevyn Adams basicamente manteve a liberdade de ação para dar aos patinadores locais uma chance de florescer.

Buffalo já era um paradigma confuso. E então o atual campeão da Stanley Cup, Florida Panthers, veio à cidade – e os Sabres os deram um tapa por 5 a 2 naquela primeira vitória indescritível da campanha.

Huh?

Basta dizer que os Sabres estão em uma jornada selvagem. A turbulência inicial poderia ajudar o objetivo final de Buffalo de conseguir a tão esperada passagem de volta à pós-temporada?

Não é como se a confiança de ninguém dentro da sala estivesse abalada… certo?

“Não”, disse Tuch, quando questionado se os Sabres estavam abalados.

Não há nem um pouco de preocupação com a pressão crescente?

“Não. Estamos pensando no próximo jogo.”

Existem mais 78 chances de provar que ainda há motivos para acreditar em Buffalo. Veja por que o sonho dos playoffs ainda não morreu.

MARTIN BIRON FEZ a coisa europeia também.

Ele foi um dos três goleiros que o New York Rangers levou para a Suécia em 2011 para a abertura da temporada regular. Embora a experiência em si tenha sido excelente, Biron estava “arrastando-se” após os primeiros cinco ou seis dias.

Não foi nenhuma surpresa para Biron – agora analista da MSG Network – que Buffalo não estava exatamente a todo vapor quando chegou a hora de enfrentar os Devils, cerca de 12 dias após sua estada na Europa, que incluiu uma exibição de exibição contra o EHC Red. Bull Munique na Alemanha também.

O hóquei de fantasia está de volta! • Como vencer sua liga como um profissional

• Qual liga é a certa para você?

• Projeções | Gráfico de profundidade do goleiro

• Classificações | Kit de rascunho

• Melhores nomes de times de hóquei fantasia

• Cadastre-se gratuitamente hoje

“Não é o melhor [way] para começar”, disse Biron. “Mas quase sinto que você precisa deixar esses jogos de lado. Faz muito tempo [in Europe] e eles simplesmente não tinham pernas. E você segue em frente. Então é uma temporada de 80 jogos [then]e você está tentando chegar aos 95 pontos em 80 jogos, certo? É desafiador? Sim. Mas é assim que você deve encarar as coisas.”

No papel, parecia que Buffalo não estava à altura da situação em sua próxima oportunidade contra os Kings. Biron discorda, no entanto. Não é que os Sabres – que derrotaram os Kings duas vezes na temporada passada por um placar combinado de 12-3 – tenham jogado mal na estreia em casa; eles simplesmente não executaram quando era importante.

“Eles pareciam muito bons”, disse Biron. “Se você olhar os gols esperados e as chances criadas, eles foram mais 14 em chances de alto perigo. Os Sabres nunca tiveram um jogo em que [the margin] estava tão alto. Eles simplesmente não conseguiram marcar. Eles não conseguiram terminar. E havia dois [other] coisas que não correram bem: o power play não marcou novamente e LA fez 5 contra 3 por um minuto [in the third period]. Isso não funcionou bem. Eles sofreram algumas penalidades ruins [on Jason Zucker and Mattias Samuelsson]. É isso.”

Os Sabres não tiveram muitas respostas contra os Devils durante os jogos da Global Series. Ben Jackson/NHLI via Getty Images

Esses problemas de poder podem ser o elemento mais consistente da temporada de Buffalo até agora. Em quatro jogos, os Sabres estão 0 de 14 com o homem extra. Ruff dedicou longos períodos de prática para tentar remediar o problema; ele ajustou a aparência do time, gritou sobre tentativas fracassadas, mas nada até agora é penetrante.

“Estamos tentando gerar um pouco mais de velocidade”, disse Ruff. “Precisamos nos conectar nas inscrições e, obviamente, ambas as unidades mudaram quando [Peterka and Zach Benson] saiu.”

A percepção de Biron sobre os problemas das equipes especiais é semelhante e ele é direto sobre o que Buffalo deve fazer para resolvê-los.

“Os dois primeiros jogos [in Prague]eles eram péssimos nas entradas da zona e nunca estiveram na zona porque não conseguiam obter a posse de bola”, disse ele. “Isso foi melhor contra LA; agora é uma questão de obter segundas chances. Eu sinto que eles têm uma aparência decente. Mas eles realmente não obtiveram nenhuma aparência de rebote, nenhuma aparência de tela, e é sobre isso que deveria ser a base do jogo de poder. Você não pode confiar apenas em um Tage Thompson one-timer. Ainda há muito trabalho a ser feito lá.”

BÚFALO PRECISA DE MAIS de seus melhores jogadores em todos os aspectos. A vitória sobre a Flórida foi a exibição ofensiva mais coesa dos Sabres. E é fácil dizer que Buffalo teve uma vantagem nessa partida porque os Panteras contrataram o goleiro reserva Spencer Knight – o primeiro desde 18 de fevereiro de 2023 – e não tiveram Aleksander Barkov (com uma lesão no tornozelo) e Matthew Tkachuk (doença). ).

Os Sabres superaram uma desvantagem de 1 a 0 no primeiro período devido às contribuições importantes de Jordan Greenway, Thompson e Tuch. Isso é um bom sinal. Seus melhores jogadores – como os de qualquer outro time – devem ser os que dirigem o ataque. E há outros que os Sabres ainda estão esperando para avançar.

Um dos problemas da temporada 2023-24 do Buffalo foi a perda do atacante Jack Quinn em janeiro devido a uma lesão na parte inferior do corpo. Isso foi depois de Quinn ter ficado afastado por um longo período com um problema no tendão de Aquiles. A perspectiva de ter Quinn – que a equipe convocou em oitavo lugar geral em 2020 – totalmente saudável para começar esta temporada era emocionante. Mas ele ainda não chegou à segunda linha com Dylan Cozens e Jiri Kulich, registrando apenas uma assistência nos primeiros quatro jogos do time.

Quinn está contando com mais produção de sua parte para se alinhar com alguns objetivos ambiciosos para a próxima temporada.

“Quero ser um jogador ofensivo realmente bom nesta liga”, disse Quinn. “Quero me estabelecer assim este ano.”

Quinn sente que começou a fazer isso?

“Não, de jeito nenhum.”

Biron concorda que Quinn “não teve um bom começo de ano” e cabe a ele, Thompson, Peterka e Cozens – entre outros – fazer sua parte enquanto Buffalo se arrasta para fora de circunstâncias nada ideais. E Ruff deve apertar os botões certos para tornar isso realidade.

“Lindy tem que começar a orientar esta equipe para que seja capaz de realizar longas mudanças na zona ofensiva”, disse Biron. “Não se trata apenas de chances urgentes, e então você está fora [of the zone]. As chances de rush são ótimas, mas que tal passar 40 segundos ou um minuto na zona ofensiva com boa posse de disco, com um arremesso certeiro, com a recuperação de um disco solto e dar início ao ciclo. Isso é o que eu não vi o suficiente.”

Jack Quinn – escolhido no primeiro turno em 2020 – ainda não se estabeleceu como uma força no gelo. Bill Wippert/NHLI via Getty Images

A vitória de Buffalo sobre a Flórida poderia ser fundamental, então. Foi a primeira vitória de Ruff atrás do banco dos Sabres desde que foi demitido durante sua primeira passagem como técnico, de 1997 a 2013. Adams trouxe Ruff de volta depois de demitir Don Granato em abril, uma reação à terceira tentativa fracassada dos Sabres de chegar aos playoffs sob a liderança de Granato.

Ruff teve sucesso anterior em Buffalo. Ele guiou o time a oito jogos nos playoffs e uma aparição na final da Stanley Cup em 1999. Começar este mandato com uma marca de 1-3 não era exatamente o plano, mas Ruff podia ver os Sabres talvez começando a virar a proverbial esquina.

“Senti o mesmo tipo de urgência [against] Flórida como nosso último jogo [against L.A.]”, disse Ruff. “Você pode ficar frustrado, pode se desviar; mas achei que nossos rapazes estavam bastante empenhados em tentar jogar da maneira certa e, na maior parte do tempo, pensei que sim. Fomos recompensados.”

E mais alguns. Foi um peso sobre os ombros de Thompson ver alguns daqueles discos – que ultimamente tinham o hábito irritante de encontrar todas as barras – acertando a rede.

“Você ganha um e começa a se sentir bem, especialmente depois de sentir que poderia ter bebido alguns e um goleiro rouba você ou você simplesmente fica com um pouco de azar”, disse Thompson. “Você apenas tem que persistir. Continue atirando nos discos e indo para a rede e as coisas vão se abrir.”

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Reações exageradas da MLB: Judge, Dodgers, mais »

• Estreando o QB Hot Board para o draft de 2025 »

• Corrida dos playoffs do futebol universitário no meio da temporada »

Mais conteúdo ESPN + »

Tudo parece certo, de qualquer maneira. Os Sabres só precisam fazer backup agora no gelo. E seu back-end será um fator significativo para determinar quão bom Buffalo pode eventualmente ser. Dahlin afirma estar com força total novamente. Owen Power tem feito progressos. Henri Jokiharju está gerando ataque na linha azul e Bowen Byram tem um potencial inexplorado. Se esse grupo continuar a se unir, será fundamental para fazer Buffalo superar o obstáculo.

Outro ponto positivo para os Sabres? Goleiro. E nem sempre foi assim em Buffalo.

No momento, eles estão contando com Devon Levi e Ukko-Pekka Luukkonen depois de perder James Reimer – seu terceiro atacante projetado – por isenções. Esta é uma grande temporada para Levi em particular, que está preparado para assumir sua carga de trabalho mais pesada na NHL até o momento (ele fez 10-8-2 na temporada passada com uma porcentagem de defesas de 0,899 e uma média de 3,10 gols sofridos). Luukkonen foi uma opção para os Sabres em 2023-24, registrando um recorde de 27-22-4 com 0,910 SV% e 2,57 GAA.

Se os dois goleiros conseguirem melhorar isso, os Sabres terão uma chance de lutar todas as noites.

“A menor das preocupações deles agora é o goleiro”, observou Biron. “Eles estão bem e onde querem que esteja. Se Luukkonen e Levi permanecerem saudáveis, eles ficarão bem. E eu realmente adoro a vantagem de Levi e o que ele mostrou no campo de treinamento e o que ele mostrou no um jogo [in Prague] quando ele quase roubou um ponto deles.”

NÃO HÁ vitórias morais, é claro. Os Sabres não podem estar satisfeitos com mais um ano moderado que os deixa de fora, olhando para o campo da pós-temporada. E é muito cedo para sobrecarregá-los com tal destino.

Existem muitos exemplos recentes – como o Edmonton Oilers que começou a temporada passada com 2-9-1 e ainda chegou à final da Copa – para excluir os Sabres de uma verdadeira disputa nos playoffs.

Não será fácil. A margem de erro já é pequena e só será sufocante se Buffalo enfrentar mais lombadas em um futuro próximo. Não adianta focar nisso, no entanto. À medida que os Sabres iniciam uma viagem de três jogos, trata-se de redenção e impulso, e de mostrar provas de que uma semana ruim não é razão para parar de acreditar.

“Vou dar-lhes uma chance”, concluiu Biron. “O início de 0-3 foi mais como estar 0-1, na minha opinião, em um jogo ruim. [in Prague]. Eles se colocaram em uma situação difícil desde o início, com certeza. Mas você tem que continuar.”