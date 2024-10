Dérbi de Madrid: quatro presos por campanha de ódio de Vinícius Jr.

A Polícia Nacional da Espanha prendeu quatro pessoas responsáveis ​​por uma campanha de ódio contra o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior.

A investigação começou após três reclamações apresentadas pela LaLiga antes do empate de 1 a 1 do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, em 29 de setembro.

A polícia confirmou à ESPN que os presos “incitaram os fãs através das redes sociais a irem ao [Metropolitano] estádio proferir insultos com conotações racistas” dirigido a Vinícius.

Alguns torcedores afirmaram nas redes sociais que assistiriam ao jogo no Metropolitano usando máscaras, o que lhes permitiria abusar racialmente do internacional brasileiro sem serem identificados.

Vinicíus, de 24 anos, tem sido frequentemente alvo de abusos racistas por parte de adeptos da oposição desde que chegou a Espanha em 2018, incluindo no derby de Madrid.

No ano passado, quatro torcedores do Atlético foram acusados ​​depois que uma efígie de Vinicíus foi pendurada em uma ponte.

Em junho, três torcedores do Valencia foram presos por oito meses por abusarem racialmente de Vinícius durante um jogo da LaLiga em maio de 2023, no primeiro veredicto desse tipo na Espanha.

No mês passado, um tribunal espanhol proferiu pena suspensa de 12 meses a um adepto do Maiorca que usou insultos racistas contra Vinícius e Samuel Chukwueze, do Villarreal, em Fevereiro de 2023.