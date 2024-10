Derek Carr, do Saints, gostaria de se reunir com Davante Adams

METAIRIE, Louisiana – O quarterback do New Orleans Saints, Derek Carr, disse que adoraria a chance de jogar com o ex-companheiro de equipe Davante Adams novamente se a oportunidade se apresentasse.

Adams está atualmente sob contrato com o Las Vegas Raiders até a temporada de 2026, mas pediu para ser negociado. Fontes disseram a Adam Schefter da ESPN na quarta-feira que Adams gostaria de jogar com um quarterback que ele conhece, que inclui Carr e o quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers.

Os Raiders informaram outras equipes que “considerariam” trocar Adams por um pacote que incluiria uma escolha de segunda rodada no draft e compensação adicional, disseram fontes da liga a Schefter na terça-feira.

“Acho que todos os 32 zagueiros adorariam jogar com Davante. Adoraríamos isso”, disse Carr na quinta-feira. “Não sei se posso ter problemas por dizer isso. Só acho que todo mundo sabe disso… acho que todo mundo adoraria jogar com Tay. Obviamente, eu ficaria feliz em jogar com ele novamente se isso desse certo.” em nossas carreiras.”

O quarterback do Saints, Derek Carr, disse que adoraria a chance de jogar novamente com o wide receiver Davante Adams, seu companheiro de equipe nos Raiders em 2022 e na faculdade em Fresno State. David Rosenblum/Icon Sportswire

Adams jogou com Rodgers de 2014 a 2021 após ser selecionado pelo Green Bay Packers na segunda rodada do draft de 2014. Ele se reuniu com Carr, seu quarterback universitário em Fresno State, depois de ser negociado com os Raiders antes da temporada de 2022.

Eles jogaram apenas uma temporada juntos na NFL, com Carr sendo dispensado em 2023, mas Carr disse que considera Adams um de seus “melhores amigos”. Carr disse que suas famílias ainda passam férias juntas e que a única temporada juntos na NFL foi muito divertida.

“Ele tinha 1.500 jardas. Acho que lancei para ele, tipo, 12 touchdowns”, disse Carr. “Não vencemos tantos jogos quanto pensávamos, mas não foi de todo ruim. Nos divertimos fazendo isso, com certeza.

“Acho que foi o segundo melhor ano de sua carreira [with me]. A narrativa de que não deu certo é correta porque não ganhamos tantos jogos. Mas quando se trata de pegar a bola para ele e marcar muitos touchdowns, acho que foi muito bom.”

Carr disse que ele e Adams conversam com frequência e conversaram esta semana, mas não discutiram nenhum boato comercial.

“Coisas de negócios, nem falamos sobre isso. Essas coisas às vezes estão muito além do nosso controle, e estou muito focado aqui”, disse Carr.

O técnico do Saints, Dennis Allen, disse que gostou do atual grupo de recebedores do time quando questionado sobre a possibilidade de adicionar um recebedor a um grupo que inclui Chris Olave e Rashid Shaheed.

“Acho que temos alguns bons jovens jogadores com os quais me sinto muito bem e acho que eles estão dando um passo à frente”, disse Allen. “Achei que Chris e Shaheed fizeram algumas coisas boas no jogo outro dia contra o Atlanta. Gosto de nossos recebedores. Gosto de nosso time. Se houver uma oportunidade que achamos que faz sentido para ajudar nosso time, vamos para tentar ajudar nossa equipe, mas gosto da nossa sala de recepção.”