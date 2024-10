Derrick Henry, do Ravens, pode quebrar recorde de corridas, diz Lamar Jackson

OWINGS MILLS, Maryland – Será que o running back Derrick Henry, do Baltimore Ravens, conseguirá quebrar o recorde de corrida em uma única temporada da NFL?

Lamar Jackson acenou com a cabeça quando fez a pergunta.

“Está aí”, disse Jackson após o treino de quarta-feira. “Sinto que ele tem uma grande chance de conseguir isso. Acho que ele consegue. Acredito que ele consegue.”

Em sua primeira temporada com os Ravens, Henry está tendo o melhor início de uma carreira condecorada de nove anos. Com braços rígidos e corridas explosivas, Henry tem uma média de 124,7 jardas, a melhor da liga, em sete jogos.

Ele está no ritmo de 2.120 jardas corridas, o que eclipsaria o recorde de 40 anos de Eric Dickerson. Dickerson correu 2.105 jardas pelos Rams em 1984.

“Eu realmente não tento pensar muito sobre isso”, disse Henry quando questionado sobre o histórico de Dickerson. “Concentre-se apenas em fazer meu trabalho e ser cada vez melhor a cada semana. Eu realmente não tento entrar nas estatísticas das coisas. Eu me concentro nos objetivos da equipe.”

As 873 jardas corridas de Henry são as maiores nos primeiros sete jogos de uma temporada desde que DeMarco Murray teve 913 em 2014. Murray terminou com 1.845 jardas corridas.

Se Henry conseguisse quebrar o recorde de Dickerson, ele o teria merecido. Nos últimos 10 jogos de Henry, ele enfrentará oito defesas de corrida que estão na metade superior da liga, incluindo a 15ª defesa de corrida do Cleveland Browns no domingo.

Mas Henry provou que pode desafiar os números. Suas 873 jardas são as segundas mais alcançadas por um jogador de 30 anos ou mais em sete jogos na história da NFL, atrás apenas das 875 jardas de Walter Payton em 1984.

Henry disse que não importa se sua idade fez com que as equipes evitassem contratá-lo como agente livre há sete meses.

“Fui para o time que deveria ir e para o qual queria ir”, disse Henry. “Não posso me preocupar com o que as pessoas dizem. Faço o que funciona para Derrick Henry e sou um Baltimore Raven. Quero fazer o melhor que puder para nos ajudar a vencer todas as semanas.”

Foi há quatro anos que Henry totalizou 2.027 jardas corridas, ficando 94 jardas abaixo da marca de Dickerson. Em seu ritmo atual, Henry se tornaria o primeiro jogador na história da NFL a registrar duas temporadas corridas de 2.000 jardas.

Com 1,80 metro e 247 libras, Henry é um grande desafio de derrubar até mesmo para os defensores da NFL. Mas, em entrevista à ESPN, o astro da NBA Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, disse que acha que pode jogar como free safety e que pode enfrentar Henry.

“Ele é louco”, disse um sorridente Henry sobre Edwards, que tem entre 6 e 4 anos e pesa 230 libras. “Quero dizer, todo mundo tem imaginação. … Precisamos montar um campo de treinamento onde os jogadores de basquete venham aqui e coloquem essas almofadas e vejam se eles realmente conseguem superar isso.”