Derrick Lewis chama Daniel Cormier de ‘um pedaço de merda’, responde Cormier

Derrick Lewis e Daniel Cormier lutaram há seis anos, mas ainda há rixa até hoje?

Esse parece ser o caso, pelo menos do lado de Lewis, já que o veterano peso pesado colocou Cormier sob uma luz negativa no media day de quarta-feira, antes de sua luta com Jhonata Diniz no UFC Edmonton, neste sábado. Lewis foi questionado sobre que luta em sua longa carreira ele gostaria de disputar e “DC” foi o nome que lhe veio à mente.

“Provavelmente DC”, disse Cormier. “Porque isso ainda não está certo para mim, eu não sei. As pessoas realmente gostam de DC assim?

“Eu disse ao DC na cara dele, aquele cara é um pedaço de merda. Ele é um pedaço de merda, canalha. F*da-se DC.”

Lewis e Cormier se enfrentaram na luta principal do UFC 230 em novembro de 2018, com Cormier defendendo seu campeonato de pesos pesados ​​contra “The Black Beast”. Cormier registrou sua primeira e única defesa de título dos pesos pesados ​​com sucesso, finalizando Cormier no segundo round.

Quando Lewis pediu para explicar seus problemas com Cormier, ele deu uma resposta enigmática, brincando sobre uma briga passada por causa do patrocínio de frango do Popeyes, mas depois insultando Cormier novamente.

“A DC sabe por quê”, disse Lewis. “Todo mundo também sabe por que ele desrespeitou aquela galinha do Popeyes, mas fora isso, ele é um pedaço de merda.”

Os comentários de Lewis circularam nas redes sociais, embora ainda não esteja claro o quão sério o lutador, muitas vezes sarcástico, pretendia ser.

Durante um episódio de O Show de Ariel Helwani na quarta-feira, Helwani fez uma ligação improvisada para Cormier para resolver a situação, com a conversa provavelmente apenas levantando mais questões.

“Faz um tempo que não o vejo, mas fui muito duro com ele sobre se aposentar porque ele havia perdido algumas lutas e eu estava meio que dizendo a verdade e ele parecia bravo comigo, mas eu não o vi. ”, disse Cormier. “Vou vê-lo neste fim de semana e vou perguntar a ele: ‘Ei, você está bravo comigo?’”

Lewis teve resultados mistos em suas últimas oito lutas, com apenas três vitórias nesse período, incluindo um nocaute no terceiro round sobre Rodrigo Nascimento em sua luta mais recente, em maio passado. No papel de Cormier como analista e podcaster no ar, ele é obrigado a dar sua opinião honesta sobre o desempenho dos lutadores e ele acredita que pode ter dito algo que irritou Lewis.

É importante notar que Cormier ainda não tinha visto o clipe dos comentários de Lewis ao discutir o assunto com Helwani, então ele baseou sua resposta estritamente em relatos de segunda mão. Ainda assim, real ou não, Cormier não vê razão para reacender sua antiga rivalidade.

“Parece que pode ser um pouco subjacente, ele pode estar um pouco chateado comigo por causa da maneira como falei sobre ele”, disse Cormier. “Não sei que luta foi, onde ele não estava bem, mas então ele nocauteou o último cara e eu pensei, ‘Estou feliz que ele esteja de volta.’ Então eu não sei. Minhas opiniões vão de acordo com suas performances e acho que talvez seja isso, mas em termos de qualquer outra coisa, Derrick e eu realmente não temos muitas coisas que fazemos juntos fora da coisa do Popeyes e depois da nossa briga.

“Mas não podemos ficar bravos um com o outro, já brigamos. Está resolvido.