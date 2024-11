Derrick Lewis dá crédito a Francis Ngannou pelo lucrativo contrato com o UFC

Derrick Lewis dividiu o octógono com Francis Ngannou em uma luta que ambos admitiram que gostariam de esquecer no UFC 226, em julho de 2018, mas Lewis disse que Ngannou – mesmo sem saber – o ajudou anos depois.

Lewis enfrenta Jhonata Diniz no UFC Edmonton neste sábado. Após sua memorável vitória por nocaute sobre Marcos Rogerio de Lima no UFC 291 em julho de 2023, Lewis voltou a assinar com a promoção. Com Ngannou assinando com o PFL e negociando grandes pagamentos garantidos para seu oponente, Lewis viu isso como uma ferramenta de negociação.

“Francis desempenhou o papel de me ajudar a conseguir esse contrato que consegui agora”, disse Lewis ao MMA Fighting. “Porque, você sabe, nas negociações, eu disse: ‘Cara, olha o que eles estão fazendo lá, eu poderia estar lá cuidando disso. É tão estranho. Eu gostaria de ficar aqui.

“Então, você sabe, não vou falar muito.”

“The Black Beast” parou Rodrigo Nascimento na luta principal do UFC St. Louis em sua última luta, em maio. Lewis estava originalmente escalado para enfrentar Alexandr Romanov, mas a promoção o transferiu para Diniz para o que provavelmente será uma batalha marcante.

Agora que Lewis tem um contrato lucrativo, ele espera continuar lutando com a mesma frequência que fazia no passado. Ele não pode reclamar do dinheiro que está recebendo, mesmo com o potencial de conseguir milhões para enfrentar Ngannou no PFL durante seu breve período de agência livre.

“Sim, porque estava lá, então agora estou aqui”, disse Lewis. “Então, você sabe, agora eles estão tentando espaçar minhas lutas. Eu disse: ‘Não, não os espace. Vamos, dê-me três ou quatro lutas que eu queria dar a eles antes.

Ngannou retornou recentemente ao MMA no PFL Battle of the Giants no início deste mês e nocauteou Renan Ferreira no primeiro round. Ngannou lutou com o coração pesado após a morte de seu filho Kobe, de 15 meses. Como pai, Lewis não pôde deixar de sentir pena de seu antigo inimigo.

“Ouvi dizer que li um artigo sobre o que aconteceu”, disse Lewis. “É muito triste que o filho dele tenha falecido com um ano de idade também, porque com um deles eles já são responsivos, gostam de conversar e se movimentar, andar e coisas assim. Então, perder um filho tão cedo, nessa idade, tenho certeza que é muito traumático.”

Embora Lewis não assista muito MMA nas horas vagas, seu treinador mostrou a ele a grande finalização de Ngannou sobre Ferreira.

“Oh, foi bom”, disse Lewis sobre o desempenho de Ngannou. “Foi bom, não assisti a luta [live]. Acho que ninguém fez isso, ouvi dizer que eles só conseguiram 10.000 compras no pay-per-view, mas é bom [for Francis].”