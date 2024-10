Deshaun Watson, dos Browns, enfrenta possível lesão no tendão de Aquiles

EUNum confronto crítico da semana 7 contra o Cincinnati Bengals, Deshaun Watson, do Cleveland Browns, enfrentou outro revés em sua temporada tumultuada. O quarterback, conhecido por sua resiliência em meio a lutas contra lesões, sofreu o que parecia ser uma grave lesão na perna no domingo.

Os problemas de Watson se desenrolaram dramaticamente pouco antes do intervalo, quando ele desmaiou devido a uma lesão sem contato, gerando preocupação imediata entre companheiros de equipe e torcedores. A gravidade da lesão, suspeita de ser uma ruptura de Aquiles, poderia deixá-lo afastado por um longo período.

A cena foi comovente quando Watson, visivelmente em perigo, foi retirado do campo com uma toalha enrolada na cabeça e lágrimas escorrendo pelo rosto. Apesar dos Browns terem retido uma atualização oficial sobre sua condição, a atmosfera em torno da saída de Watson pintou um quadro sombrio para a situação do quarterback de Cleveland no futuro.

Enquanto os Browns enfrentam as consequências da lesão de Watson, surgem dúvidas sobre sua estratégia para o restante da temporada. Com aspirações aos playoffs em jogo, Cleveland enfrenta uma decisão crucial ao lidar com a ausência de seu quarterback estrela.