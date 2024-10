Deshaun Watson, dos Browns, foi expulso com lesão na perna sem contato

CLEVELAND – O quarterback do Browns, Deshaun Watson, sofreu uma lesão na perna direita sem contato no final do primeiro tempo do jogo de domingo contra o Cincinnati Bengals.

A perna de Watson pareceu hiperestender-se enquanto ele tentava carregar a bola na primeira jogada após a advertência de 2 minutos. Watson imediatamente se entregou e caiu no chão.

Pouco depois, uma carroça entrou em campo e carregou o emocionado Watson para fora do campo. Toda a linha lateral dos Browns entrou em campo quando Watson foi colocado no carrinho.

Escolhas do Editor

Os Browns tornaram Jameis Winston inativo como terceiro zagueiro de emergência, então Dorian Thompson-Robinson entrou no jogo como zagueiro.

Watson, em sua terceira temporada em Cleveland, tem lutado nesta temporada, postando o QBR mais baixo de todos os passadores qualificados. Ele tinha 15 de 17 arremessos de 128 jardas antes da lesão.