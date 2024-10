Destaques completos do vídeo da luta de Alex Pereira x Khalil Rountree Jr.

Assista Alex Pereira x Khalil Rountree Jr. do confronto da luta principal do UFC 307 na noite de sábado, cortesia de vários meios de comunicação.

Pereira x Rountree Jr. aconteceu em 5 de outubro no Delta Center em Salt Lake City, Utah. Alex Pereira (12-2) e Khalil Rountree Jr. (13-6, 1 sem disputa) se enfrentaram no confronto do evento principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view na ESPN+.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Pereira x Rountree Jr., confira nosso blog ao vivo abaixo.

Rodada 1

Pereira pula pelo ringue e dá um chute alto, quase tropeçando quando Rountree o agarra. Rountree responde rapidamente com socos. Ele permanece ágil enquanto Pereira procura um ângulo para atacar. Chute de perna de Pereira, Rountree acerta com a mão esquerda.

Pereira lança um contra-ataque de direita. Rountree parado com ele, ele parece pronto para acertar um golpe de nocaute. Pereira com um chute forte na perna. Pereira quer contra-atacar agora. Rountree bloqueia um chute alto. Rountree olhando para a direita. Ele não parece intimidado.

A mão esquerda de Rountree se conecta novamente. Rountree recebe um chute, mas erra a tentativa de raspagem. Rountree marca com uma direita. Outra esquerda de Rountree passa. Pereira pune a perna com um chute.

MMA Fighting marca o round, 10-9 Rountree.

2ª rodada

Pereira novamente rápido para centralizar, mas desta vez deixa Rountree ir até ele. Rountree ainda está fazendo bom uso da mão esquerda. Ele bloqueia um chute e marca novamente com a esquerda. Pereira está evitando os golpes mais fortes, mas isso lhe dá problemas.

O contra-ataque deixado por Pereira e Rountree não gostou disso. O chute na perna desacelerou Rountree. Pereira aplicando o jab. Ele acerta um soco no estômago. Rountree lança uma direita e circula. É o campeão que controla o alcance.

Pereira erra um chute alto e Rountree o faz pagar com a direita. Parecia que Pereira estava cambaleando, mas provavelmente é apenas uma questão de equilíbrio, não pense que será um knockdown. O golpe de Pereira rendeu dinheiro para todos. Rountree arrisca e avança para acertar uma reta de esquerda. Mão direita de Pereira. Chute alto de Rountree, Pereira desvia.

MMA Fighting marca o round 10-9, Pereira. No geral, 19-19.

Rodada 3

Duas boas esquerdas de Rountree para abrir o round. Pereira tem que respeitar esse poder. Jab de Pereira. Rountree vai para o corpo com um soco e marca. Chute alto de Pereira. Gancho de esquerda de Pereira, seguido de direita e soco. Rountree responde para mantê-lo honesto.

Chute forte de Pereira e outro. Rountree dá outro golpe no corpo enquanto absorve um chute na perna. Pereira quer acompanhá-lo. Rountree com um contador à esquerda. Jab de Pereira. Rountree bate à direita e circula para longe. Ele não vai deixar que Pereira o prepare para algo devastador. Pereira pressionando com o jab. Ele está chutando a perna de Rountree.

Rountree ficando um pouco desesperado com seus socos de asa. Pereira acerta um combo certeiro e uma joelhada para fechar o round.

MMA Fighting marca o round, 10-9 Pereira. No geral, 29-28 Pereira.

Rodada 4

O golpe de Pereira é extremamente rápido. Gol direto direto para o campeão, depois um chute na perna. Rountree dá um grande soco e está sentindo o dano acumulado. Pereira colocando isso em um Rountree ensanguentado agora.

Rountree está apenas jogando de volta, ele está comendo figurões, mas ele quer acertar um golpe de nocaute. Pereira dando socos no rosto e cronometrando socos poderosos. Este poderia ser o fim. A grande direita de Pereira e Rountree está fazendo o que pode para sobreviver. Mais socos fortes do campeão, sangue escorrendo pelo rosto e corpo de Rountree. Ele tem que durar mais 90 segundos e mesmo que o faça, o corner pode querer jogar a toalha.

Um coração incrível sendo mostrado por Rountree, mas ele está sendo espancado. Pereira fazendo o que pode para acabar com isso, de alguma forma Rountree não vai cair. Goddard observando a ação de perto, ele poderia pará-la, mas Rountree ainda está dando socos.

Pereira derrama tudo. Rountree desmorona. E ainda assim.