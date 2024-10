Destaques completos do vídeo da luta de Brandon Royval x Tatsuro Taira

Assista ao vídeo completo da luta entre Brandon Royval e Tatsuro Taira no confronto principal do evento de sábado no UFC APEX em Las Vegas, cortesia do UFC.

O confronto do desafiante peso mosca foi a atração principal do UFC Vegas 98 e o tão aguardado confronto entre Royval, um recente desafiante ao título, e o invicto Taira fez jus ao hype e muito mais. Durante cinco rounds, Royval e Taira lutaram com garras e dentes nos pés e no chão, ambos ameaçando encerrar a luta a qualquer momento.

Embora os lutadores estivessem claramente atingindo suas reservas de energia no round final, nenhum deles estava disposto a ceder um centímetro, e o resultado ficou em dúvida até o toque final, quando Royval finalmente conseguiu se afirmar no tatame. Os esforços de Royval foram suficientes para ele conseguir uma vitória por decisão dividida.

Confira abaixo os melhores destaques do candidato à Luta do Ano.