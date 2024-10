Destaques completos do vídeo da luta de Francis Ngannou x Renan Ferreira

Assista aos destaques completos do vídeo da luta entre Francis Ngannou x Renan Ferreira do confronto do evento principal da PFL Battle of the Giants na tarde de sábado, cortesia de vários meios de comunicação.

Ngannou x Ferreira aconteceu no dia 19 de outubro no The Mayadeen em Riade, Arábia Saudita. Francis Ngannou (18-3) e Renan Ferreira (13-4, 3 no-contests) se enfrentaram no confronto principal do PFL. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view no DAZN e ESPN+.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Ngannou x Ferreira, confira nosso blog ao vivo abaixo.

Rodada 1

Dan Miragliotta é o terceiro homem na jaula da luta principal.

Grande chute de Ngannou para começar. Ferreira deixa Ngannou sentir um, e Ngannou consegue outro. Ferreira com as mãos baixas, desafiando Ngannou a lançar primeiro. Ngannou desvia de um golpe e acerta uma bela queda.

Ngannou paciente por cima, mas Ferreira continua ocupado. Ele joga aquelas pernas grandes para uma tentativa de triângulo. Ngannou dá alguns socos e limpa a cabeça. Ground and Pound de “O Predador”, ele não parece ter perdido um passo. Ainda é cedo, no entanto.

Chutes fortes e Ferreira não defende. Parecia que tinha alguns na nuca ali, não que isso importe já que Ferreira está FORA. Miragliotta um pouco atrasado na paralisação.