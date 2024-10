Destaques completos do vídeo da luta de Ilia Topuria x Max Holloway

Assista Ilia Topuria x Max Holloway destaques em vídeo da luta completa do confronto da luta principal do UFC 308 na noite de domingo, cortesia de vários meios de comunicação.

Topuria x Holloway aconteceu no dia 26 de outubro na Etihad Arena em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Ilia Topuria (16-0) e Max Holloway (26-8) se enfrentaram no confronto da luta principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view na ESPN+.

Rodada 1

Marc Goddard presente para o evento principal.

Topuria aponta para o centro como prometido e Holloway apenas dá de ombros. Ele não está mordendo isso. Chute frontal no corpo de Topuria, ele parece bem mais alto ali. Topuria liderando com seu jab, ele quer utilizar sua velocidade para pressionar Holloway. Topuria dispara e levanta Holloway no ar antes de plantá-lo no chão. Impressionante.

Holloway fora de perigo sem muitos problemas. Ele corre para frente e Topuria o pega com uma direita. Holloway dá um soco e sai em círculos. Bom chute na perna de Topuria, Holloway sentiu esse. Mão direita por cima de Topuria, suas mãos são tão rápidas quanto anunciado. Mais um belo chute de Topuria.

O golpe de Topuria está passando. Holloway marca o campeão com um soco. Joelho no corpo para Holloway. Topuria se estende demais e come 1-2. Holloway avança com uma direita curta e depois recua. Ele encontrou o alcance. Topuria marca com a mão direita e Holloway cai, mas pareceu um escorregão ou tropeço. Teremos que ver como isso é pontuado. Se não for um knockdown, apoio Holloway.

MMA Fighting marca o round 10-9, Holloway.

Rodada 2

Passe rápido por Holloway logo no portão. Seu jab está funcionando agora. Holloway dobra o jab e depois cutuca o corpo. Topuria avançando com socos agora. Overhand acerta para o campeão.

Holloway o retarda com outro soco. Topuria acerta um olhar para a direita, mas depois segue com uma forte esquerda. Eles trocam socos limpos. Os queixos estão sendo testados aqui. Mão esquerda de Holloway. Outra potência deixou pontuação para Topuria. Mão direita para Holloway. Isso está ficando bomoooo.

Corpo rachado baleado por Topuria. Holloway deu um soco para contra-atacar um chute na perna de Topuria. Holloway dá um tapa nele com a mão direita. Chute corporal de Holloway, usando bem seu comprimento. Um tapa à esquerda de Holloway enquanto Topuria chuta sua perna. Bom direto de Topuria. Chute giratório no corpo pelas pontuações de Holloway.

MMA Fighting marca o round 10-9, Holloway. No geral, 20-18 Holloway.

Rodada 3

Jab de Topuria faz Holloway voltar. A perna motriz de Holloway entra em ação. Topuria lidera com uma esquerda para o corpo, Holloway contra-ataca à esquerda e circula para longe. Um uppercut curto de Topuria impede Holloway de entrar. BIG RIGHT de Topuria e Holloway ficou atordoado. Isso teria acabado com quase qualquer outra pessoa. Ele ainda parece abalado.

Topuria avança e desfere socos poderosos, mão esquerda monstruosa e MAX HOLLOWAY IS DOWN.

Seguindo o ground and Pound, Goddard está dando uma chance a Holloway, mas esses golpes são prejudiciais. Ele tem que encerrar, Topuria ACABOU com Holloway.

Irreal.