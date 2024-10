Destaques completos do vídeo da luta de Khamzat Chimaev x Robert Whittaker

Assista aos destaques completos do vídeo da luta entre Khamzat Chimaev x Robert Whittaker do confronto do co-evento principal do UFC 308 na noite de domingo, cortesia de vários meios de comunicação.

Chimaev x Whittaker aconteceu no dia 26 de outubro na Etihad Arena em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Khamzat Chimaev (14-0) e Robert Whittaker (26-8) se enfrentaram no confronto do evento principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view na ESPN+.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Chimaev vs. Whittaker, confira nosso blog ao vivo abaixo.

Rodada 1

Seu árbitro para esta competição, Jason Herzog.

Sem torneira de luva. Chimaev entra e sai e mergulha para uma queda de longa distância. Whittaker defendeu bem, mas Chimaev está em cima dele. Ele está montando forte em Whittaker, vamos ver se ele consegue continuar assim.

Whittaker defendendo calmamente com o corpulento Chimaev avançando sobre ele. Chimaev pega as costas e ameaça com um estrangulamento, uma corrida louca de Whittaker e ele sai dali, mas Chimaev continua a lutar com ele.

Chimaev implacável a dois minutos do final, Whittaker completamente na defensiva. A boa notícia para Whittaker é que ele não sofreu muitos danos reais. No momento em que escreve isso, Chimaev o acerta com alguns punhos duros e depois tenta estrangulá-lo. Whittaker bate de repente! Não está claro se foi um estrangulamento ou uma manivela, Whittaker apontando para o rosto, então talvez uma manivela? De qualquer forma, ai e UAU.