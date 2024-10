Detenção por assassinato de Snoop Dogg em 1993 oficialmente selada, petição concedida em janeiro de 24

Snoop Dogg tomou as medidas necessárias no início deste ano para garantir que seu passado legal difícil se tornasse uma história antiga – a acusação de assassinato do Doggfather em 1993 foi oficialmente selada no início deste ano!!!

O julgamento foi uma grande notícia na época… Snoop ainda estava se desenvolvendo como um superstar e foi preso de forma infame após sua apaixonada performance no MTV Awards de seu hit “Murder Was The Case”, uma faixa criada em torno do frenesi sobre as acusações. Snoop e um guarda-costas foram acusados ​​de atirar em um homem em um parque de Los Angeles em 1993.