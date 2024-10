Detroit Lions dá ao Seattle Seahawks sua primeira derrota

DETROIT – O Detroit Lions evitou uma tentativa de retorno do Seattle Seahawks na vitória por 42-29 no Ford Field na noite de segunda-feira.

Detroit marcou três touchdowns corridos e mais três no ar, incluindo uma conexão de touchdown de 70 jardas entre o quarterback Jared Goff (que não teve nenhuma incompletude na noite) e o recebedor Jameson Williams. Foi a primeira derrota dos Seahawks na temporada, depois de começar por 3-0.

Aqui estão as chaves para saber do jogo:

Imagens de Gregory Shamus/Getty

Com 100 ex-jogadores do Lions presentes nas festividades de boas-vindas e na introdução de Calvin Johnson no Pride of the Lions, Detroit derrotou Seattle pela primeira vez na temporada regular desde 2012. Os Leões perderam cinco jogos consecutivos para os Seahawks.

Análise do QB: As quatro interceptações de Goff nos três primeiros jogos de uma temporada foram as maiores de sua carreira durante esse período, mas ele não sofreu nenhuma reviravolta contra o Seattle em uma noite perfeita. Goff terminou com 292 jardas de passe e fez um impecável 18 de 18.

Desempenho mais surpreendente: Linha ofensiva. O pivô do Lions Pro Bowl, Frank Ragnow, foi descartado com um músculo peitoral parcialmente rompido, mas a linha ofensiva intensificou-se com o veterano atacante Graham Glasgow passando para o centro e Kayode Awosika começando na guarda esquerda. Sua proteção ajudou os running backs do Lions, Jahmyr Gibbs e David Montgomery, a se combinarem para três TDs corridos no primeiro tempo.

Estatísticas surpreendentes: Segunda-feira foi uma grande noite para as duplas de Detroit. Goff e Amon-Ra St. Brown se tornaram a quinta dupla a ter um passe e receber TD no mesmo jogo na história da NFL, graças a uma jogada complicada no terceiro quarto. Também marcou o sexto jogo em que Gibbs e Montgomery marcaram um TD corrido, empatando-os com o maior número de jogos desse tipo por uma dupla do Lions na história da franquia, de acordo com a ESPN Research. — Eric Woodyard

Próximo jogo: no Dallas Cowboys (16h25 horário do leste dos EUA, 13 de outubro)

Lon Horwedel/Imagens

Entre uma longa lista de ausências, um time do Lions carregado e um ambiente hostil no Ford Field, havia muita coisa contra os Seahawks na noite de segunda-feira, enquanto eles tentavam melhorar para 4 a 0 sob o comando do novo técnico Mike Macdonald.

O júri ainda não decidiu quão bons eles podem ser nesta temporada de transição, especialmente com uma defesa que se deleitou com quarterbacks abaixo da média durante as primeiras três semanas – Bo Nix, Jacoby Brissett e Skylar Thompson – antes de ser trabalhada por Goff. Mas conviver com Detroit, apesar de todas as adversidades que enfrentaram, mostrou que eles são durões, pelo menos.

Os testes do quarterback continuarão durante a maior parte do próximo mês. Depois de enfrentar Daniel Jones na próxima semana, eles verão Brock Purdy, Kirk Cousins, Josh Allen e Matthew Stafford antes do adeus da semana 10. Eles precisarão ficar mais saudáveis ​​na defesa para ter alguma chance de acompanhar.

Análise do QB: Geno Smith acredita que é mal pago e seu desempenho contra o Detroit não deve mudar sua opinião sobre isso. Além de sua marca registrada de precisão, ele tomava decisões rápidas, prolongava as jogadas, fazia arremessos em fuga e raramente colocava a bola em perigo até uma tentativa desesperada de chegar à end zone faltando cerca de um minuto para o fim. Smith estabeleceu o recorde de sua carreira em finalizações e jardas de passe, completando 38 de 56 passes para 395 jardas e um touchdown. Ele liderou três outras tentativas de touchdown. Ele levou três sacks, mas isso era de se esperar com uma linha ofensiva superada enfrentando um forte passe rápido dos Leões em um dos estádios mais barulhentos da NFL.

Jogo fundamental: O fumble perdido de DK Metcalf no final do primeiro quarto foi um grande erro em um jogo em que os Seahawks não podiam pagar nenhum. Ele estava lutando por jardas extras no Detroit 34 quando os Leões deram um soco na bola, encerrando uma investida promissora e estabelecendo um touchdown fácil do Lions após seu retorno de 49 jardas. O que poderia ter sido um empate foi, em vez disso, uma desvantagem de 14-0. De acordo com a ESPN Research, Metcalf agora perdeu sete fumbles de recepção desde que entrou na NFL em 2019, que está empatado em maior número nesse período. Ele, no entanto, se tornou o primeiro jogador na história da franquia com três jogos consecutivos de 100 jardas (sete recepções para 104 jardas).

Descreva o jogo em duas palavras: Como esperado. Os Seahawks precisariam de um milagre defensivo para parar Detroit sem Uchenna Nwosu, Boye Mafe, Leonard Williams, Byron Murphy II e Jerome Baker. Eles perderam outro jogador importante da defesa quando Julian Love sofreu uma lesão na coxa no primeiro tempo.

Forro prateado: Kenneth Walker III está de volta. O RB1 dos Seahawks voltou depois de perder dois jogos devido a uma lesão oblíqua, e seu desempenho em três touchdowns lembrou a todos o que Seattle estava perdendo em sua ausência. Zach Charbonnet preencheu admiravelmente, mas ele é um power back que não tem a explosão na linha ou equipamento extra no segundo nível que Walker mostrou ao acumular 80 jardas em 12 corridas. — Brady Henderson

Próximo jogo: x New York Giants (16h25 horário do leste dos EUA, domingo)