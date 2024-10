Deuce Knight, segundo passador de ameaça dupla em 25, muda de ND para Auburn

O quarterback de quatro estrelas Deuce Knight, o segundo passador de dupla ameaça da ESPN no ciclo de 2025, mudou sua promessa de Notre Dame para Auburn na noite de quarta-feira, reforçando a busca de Hugh Freeze pela primeira classe do país, ao mesmo tempo em que desferiu outro golpe nos esforços de recrutamento dos irlandeses .

Knight, um quarterback de 1,80 metro e 90 quilos de Lucedale, Mississippi, é o candidato número 76 da ESPN na classe de 2025 e chega aos Tigers no final de um namoro de longa data. Inicialmente comprometido com Notre Dame desde setembro de 2023, Knight é agora o quinto membro com melhor classificação da turma de 2025 de Auburn.

Depois de fazer várias visitas a Auburn durante o verão e nas primeiras semanas da temporada regular, Knight é agora o 15º candidato da ESPN 300 comprometido com os Tigers em 2025. Ele é a sétima adição ao programa entre os 100 melhores desde 1º de junho, seguindo nomes como do cornerback Blake Woodby (nº 22 na ESPN 300), do lado defensivo Jared Smith (nº 28), do safety Anquon Fegans (nº 36) e do atleta do Alabama flip Derick Smith (nº 38). A turma de 2025 de Auburn estava em 4º lugar no último ranking de equipes da ESPN antes da promessa de Knight, e os Tigers agora estarão na disputa com o estado de Ohio, Alabama e Geórgia pela turma nº 1 do país se o programa puder manter esta coleção de jogadores através do início do período de assinatura antecipada em 4 de dezembro.

A notícia sobre a potencial reviravolta de Knight borbulhou desde o final do verão, e sua demissão representa outro golpe para a classe de 2025 do técnico do Notre Dame, Marcus Freeman, depois que o irlandês perdeu o safety quatro estrelas Ivan Taylor, outra promessa entre os 100 melhores, para Michigan durante o verão. Por causa da virada de Knight, espera-se que os irlandeses busquem um quarterback para 2025 nos últimos meses do ciclo.

Knight completou 53,2% de seus passes para 2.047 jardas e 17 touchdowns na George County (Mississippi) High School no outono passado. Ele somou 494 jardas corridas e 11 pontuações corridas em sua temporada júnior, e Knight levou George County a um início de 2-3 neste outono.

Auburn visita o número 5 da Geórgia na semana 6, enquanto Freeman e os irlandeses estão de folga no sábado.