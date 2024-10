Devils vence Sabres por 4 a 1 na abertura da temporada regular da NHL em Praga

PRAGA – Paul Cotter marcou um gol e uma assistência em sua estreia no Devils na vitória do New Jersey sobre o Buffalo Sabres por 4 a 1 na sexta-feira, na abertura da temporada regular da NHL, disputada na capital da República Tcheca (amplamente conhecida em inglês como República Tcheca) .

Depois que o ex-grande jogador da NHL Jaromir Jagr, que ainda joga na liga tcheca, deixou cair um disco cerimonial, Stefan Noesen se tornou o primeiro artilheiro da temporada aos 8:39 de jogo para colocar os Devils em vantagem. O defensor Johnathan Kovacevic, também fazendo sua estreia em Nova Jersey, fez 2 a 0, e então Nico Hischier marcou no início do segundo, antes de Owen Power colocar os Sabres no placar no meio do período final. Cotter fez 4 a 1 em rede aberta.

A série de dois jogos das equipes na sexta e no sábado faz parte da série global da NHL. Mais dois jogos internacionais serão disputados em Tampere, Finlândia, de 1 a 2 de novembro, quando o atual campeão da Stanley Cup, Flórida, enfrentará o Dallas Stars.

O jogo começou sexta-feira com jogadores e espectadores observando 13 segundos de silêncio em homenagem a Johnny Gaudreau. O atacante do Columbus Blue Jackets foi morto junto com seu irmão Matthew em 29 de agosto enquanto andava de bicicleta perto de sua cidade natal em Oldsman Township, Nova Jersey.

Jacob Markstrom, adquirido do Calgary Flames em junho, parou 30 arremessos em sua estreia em Nova Jersey.

Ukko-Pekka Luukkonen fez 19 defesas para os Sabres.

Os Devils, que não conseguiram chegar aos playoffs na primavera passada pela décima vez em 12 temporadas, contrataram o técnico Sheldon Keefe em maio.

Esta é a 11ª temporada que a NHL disputa na Europa como parte dos seus esforços para aumentar a base de fãs locais em países loucos por hóquei como a República Checa, a Suécia, a Finlândia e outros.

A seguir: As equipes completarão sua série em Praga, no sábado.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.