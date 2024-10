Devin Singletary descartado enquanto os Giants fazem uma série de movimentos

EAST RUTHERFORD, NJ – O New York Giants não terá Devin Singletary pelo segundo jogo consecutivo no domingo, já que o running back foi rebaixado para fora no sábado devido a uma lesão na virilha.

Foi uma das várias jogadas dos Giants (2-3) antes do jogo contra o Cincinnati Bengals (1-4).

O punter Jamie Gillan, que se machucou no treino de sexta-feira, também foi descartado. E, depois de passar por uma cirurgia no pulso no início da semana, o outside linebacker Kayvon Thibodeaux foi colocado na reserva por lesão, o que significa que ele perderá pelo menos os próximos quatro jogos.

Singletary foi listado como questionável no relatório de lesões de sexta-feira. Sua ausência contra o Bengals significa outro início esperado para o novato Tyrone Tracy Jr., que teve 129 jardas na vitória do fim de semana passado contra o Seattle Seahawks.

Com Gillan afastado dos gramados devido a uma lesão no tendão da coxa, os Giants contrataram o veterano Matt Haack para ocupar seu lugar.

Haack passou suas primeiras quatro temporadas no Miami Dolphins depois de assinar como agente livre não contratado em 2017. Ele jogou pelo Buffalo Bills em 2021, sobrepondo-se ao atual técnico do Giants, Brian Daboll, e ao gerente geral Joe Schoen. Haack jogou todas as 17 partidas pelo Indianapolis Colts em 2022 antes de jogar uma partida pelo Cleveland Browns em 2023.

Em 99 jogos na carreira, Haack chutou a bola 432 vezes, com média de 44,5 jardas, com 160 chutes dentro de 20.

Também no sábado, o wide receiver do Giants, Bryce Ford-Wheaton, foi descartado contra o Bengals devido a uma lesão no ombro. E Nova York elevou o wide receiver Isaiah Hodgins e o running back Dante Miller do time de treino.

