Devin Williams, dos Brewers, na defesa perdida – ‘Ninguém se sente pior’

MILWAUKEE – O momento foi exatamente como os Milwaukee Brewers planejaram. Mas, assim como às vezes em Hollywood, um roteiro bem elaborado nem sempre se traduz em um final satisfatório.

Pelo menos não para os Brewers e certamente não para a estrela desse roteiro, o mais próximo Devin Williams, que desistiu de um home run de três corridas para o rebatedor do Mets Pete Alonso com um eliminado no nono, virando uma vantagem de 2 a 0 em Milwaukee em um déficit de 3-2. Nova York venceu por 4 a 2 na quinta-feira, vencendo o jogo decisivo da NL Wild Card Series de três jogos.

Assim, uma temporada emocionante para um dos times jovens mais emocionantes e unidos do beisebol terminou. Depois disso, e fiel à sua forma, Williams enfrentou a mídia e assumiu a culpa.

“Este é o time mais próximo em que joguei”, disse Williams. “Isso torna tudo ainda mais decepcionante. Todos fizeram seu trabalho, menos eu. Sinto que decepcionei todo mundo.”

A configuração foi perfeita. Brewers ganha dois, nona entrada, sua estrela mais perto pegando a bola. Williams converteu 14 das 15 chances de defesa após retornar de lesão durante a temporada. Ele foi perfeito ao fechar a vitória de Milwaukee no jogo 2 apenas 24 horas antes. Todo o estádio estava preparado para entrar em erupção.

“Foi um ótimo roteiro para nós”, disse Pat Murphy, gerente dos Brewers. “Devin tem sido tão bom quanto no beisebol durante os 2 anos e meio em que jogou.”

Claro, alguma energia nervosa invadiu o estádio quando Francisco Lindor deu uma caminhada, apenas segurando um golpe na bola quatro. Então Brandon Nimmo alinhou um single gritante para a direita.

E, claro, Alonso estava pisando forte em direção ao prato, apertando o cabo do bastão com tanta fúria que poderia ter deixado um rastro de serragem atrás de si. E, claro, Williams ficou para trás por 3-1. Mas, ainda assim, este era Devin Williams, e Alonso, por mais perigoso que seja, não atingia o alvo há mais de duas semanas. E Willians? Ele permitiu apenas um home run durante toda a temporada.

“Ele é o melhor atacante do jogo”, disse o titular dos Brewers, Tobias Myers, depois de lançar o jogo mais memorável de sua jovem carreira, fechando o Mets por cinco entradas. “É um jogo maluco que jogamos, pode acontecer assim. Mas ninguém perde a fé naquele cara. Ele é um dos melhores por um motivo.”

Mais próximo dos Brewers, Devin Williams desistiu de apenas um home run durante toda a temporada antes da explosão de Pete Alonso na nona entrada na noite de quinta-feira. “Todos fizeram seu trabalho, exceto eu”, disse ele depois. Imagens de Patrick McDermott/Getty

Williams disse que o arremesso, uma de suas mudanças características, na parte externa da placa, não era terrível. Apenas os resultados foram.

“Poderia ter sido melhor, mas não foi o pior arremesso que já fiz”, disse Williams. “Eu queria ir embora com isso. Consegui. Foi uma boa rebatida.”

Enquanto o American Family Field caía numa espécie de silêncio sussurrante que era quase como uma reverência, demônios de outubro passado corriam pelas vigas do estádio fechado. Por mais perto que os Brewers estivessem de finalmente avançar, o resultado foi o mesmo – cinco derrotas consecutivas na série nos últimos seis anos, todas depois que os Brewers perderam uma vitória antes da World Series de 2018.

Aconteceu de novo.

“Você pode olhar a história, se quiser”, disse Murphy. “Mas acho que a melhor parte da história, se você quiser relatar a história, é que os Brewers estiveram nos playoffs em seis dos sete anos com um dos menores orçamentos e em um dos menores mercados do beisebol.”

No corredor fora de ambos os clubes, as cenas pós-jogo eram tão diferentes quanto você pode imaginar. Família e amigos dos Brewers consolaram-se mutuamente. Na curva, fora de vista, aplausos e gritos estridentes podiam ser ouvidos do lado das instalações do Mets. Era um retrato nítido dos playoffs de beisebol, fora do campo.

Dentro do clube dos Brewers, a proximidade do time era evidente enquanto os jogadores e treinadores circulavam continuamente, abraçando-se, batendo as mãos e sussurrando incentivos uns aos outros. E, claro, ninguém deixaria Williams carregar o fardo sozinho.

Quando informado sobre os comentários de Williams, o outfielder Sal Frelick disse: “Devin é muito profissional, então obviamente ele vai dizer isso para vocês.

“[We had] muitas oportunidades no início do jogo. Deixamos muitos caras em posição de gol. Obviamente, chegamos ao nono lugar com uma vantagem de duas corridas e todos fizeram o seu trabalho da melhor maneira possível. Isso é uma perda de equipe lá.”

Frelick, que marcou duas vezes durante a temporada, acertou um chute dramático no sétimo arremesso, depois que o rebatedor Jake Bauers atacou a multidão com um chute para a direita. Infelizmente, tais triunfos são impossíveis de comemorar quando um jogo onde é preciso vencer vai mal.

“Isso está no mesmo nível do nascimento do meu filho, com certeza”, disse Bauers. “É difícil, cara. É difícil estar animado com isso agora.”

Os home run deram aos Brewers a almofada que carregaram para o nono. A margem de duas corridas estava longe de ser intransponível, especialmente para uma equipe do Mets que demonstrou talento para o drama da embreagem. Mas os Brewers tinham Williams.

O roteiro, até aquele ponto, era perfeito.

“Apenas muita decepção”, disse Williams. “Trabalhamos o ano todo para chegar a este ponto. Eles me deram uma vantagem de duas corridas na nona. É assim que você elabora. Não consegui passar pelos meninos. Ninguém se sente pior do que eu.”