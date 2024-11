Dicas especiais do artista FX de “The Walking Dead”, Greg Nicotero, para o Halloween Gore

O TMZ conversou com Greg no LAX e o interrogou sobre como conseguir o visual completo de zumbi de seu trabalho icônico em “The Walking Dead” – e ele revelou que o látex é seu melhor amigo para alcançar aquela aparência enrugada perfeita.

Os resultados do premiado mago não são para os fracos de coração! Não esperaríamos nada menos do cara que deu vida a pesadelos em uma série de clássicos de terror, incluindo “The Hills Have Eyes”, três dos filmes do ‘Massacre da Serra Elétrica’ e “Drag Me to Hell”.