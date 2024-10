Diddy bateu com 7 novos processos de agressão sexual com referência a celebridades desconhecidas

Diddy foi atingida por uma enxurrada de novos processos – incluindo um movido por uma garota que fez referência a celebridades anônimas e tinha apenas 13 anos quando disse que o magnata da música a drogou e estuprou em uma festa em casa.

No total, Diddy enfrenta agora 5 ações federais adicionais – todas movidas pelo advogado do Texas Tony Buzzbee em nome de seus clientes que afirmam que Diddy os agrediu sexualmente em ataques separados entre 2000 e 2022. Mais dois casos foram abertos na noite de domingo no tribunal estadual de Nova York.

Talvez as acusações mais perturbadoras tenham sido feitas por uma mulher que afirma ter 13 anos em 2000, quando foi deixada por um amigo no Radio City Music Hall, em Nova York, para participar do Video Music Awards da MTV.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, a acusadora – listada como Jane Doe – não tinha ingresso, então ficou do lado de fora durante o evento, mas estava decidida a ir a uma das festas, cruzando-se. com um motorista de limusine que supostamente trabalhava para Combs.

O motorista supostamente disse à acusadora que ela “se encaixava no que Diddy estava procurando” e a convidou para a festa pós-executiva do CEO da Bad Boy Records, que foi realizada em uma “grande casa branca”.

Já dentro de casa, a acusadora diz que foi obrigada a assinar um acordo de sigilo e, ao olhar em volta, reconheceu várias celebridades presentes no sarau.

A acusadora afirma que os garçons distribuíram bebidas para todos enquanto ela observava o uso generalizado de drogas, com os participantes fumando maconha e cheirando cocaína.

Ela diz que bebeu uma bebida amarelo-avermelhada que tinha gosto de suco de laranja e cranberry e era amarga, fazendo com que ela se sentisse tonta e com vertigens.

Ela diz que teve que se deitar em um quarto, onde Diddy finalmente entrou com outras duas celebridades – um homem e uma mulher – ambos sem nome no processo.

O acusador diz que a celebridade masculina arrancou suas roupas e a estuprou antes que Diddy também a agredisse sexualmente de forma violenta. Ela diz que conseguiu escapar do quarto e cambalear para fora de casa até um posto de gasolina próximo, onde recebeu ajuda.

Três dos outros acusadores foram todos supostamente agredidos por Diddy em 2022 – nomeadamente um empresário, um personal trainer e uma artista de hip hop. O quinto acusador foi supostamente agredido por Diddy no fim de semana do Memorial Day de 2014.

Os advogados de Diddy responderam aos novos processos em uma declaração ao TMZ… “A coletiva de imprensa e o número 1-800 que precedeu a enxurrada de ações de hoje foram tentativas claras de angariar publicidade. O Sr. Combs e sua equipe jurídica têm total confiança nos fatos , suas defesas legais e a integridade do processo judicial, a verdade prevalecerá: que o Sr. Combs nunca agrediu sexualmente ninguém – adulto ou menor, homem ou mulher.



