Diddy diz à festa em casa para ter certeza de que estão usando loção, mostra vídeo

TMZ. com

TMZ obteve o vídeo de uma festa na casa de Diddy em Holmby Hills em junho de 2022, na noite seguinte a ele ter sido agraciado com o BET Lifetime Achievement Award no BET Awards, e Diddy pega o microfone e faz o comentário bizarro sobre a loção.

Diddy diz … “Ai, todo mundo, certifique-se de que seu hálito esteja fresco, certifique-se de que você está com loção.” Ele diz que as pessoas precisam usar enxaguatório bucal se estiverem fumando maconha e incentiva as mulheres a irem à pista de dança mesmo que o acompanhante não queira dançar.