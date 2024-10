Diddy e Justin Bieber aparecem muito próximos em uma série de fotos antigas

Diddy dar Justin Bieber costumavam sair naquela época … mas era difícil avaliar o quão próximas as duas celebridades eram … até agora.

O TMZ obteve fotos raras de arquivo das lendas da música relaxando em dois eventos… o Concerto Beneficente do Haiti de 2010 na American Airlines Arena em Miami e o Concerto Beneficente do Haiti de 2016 after-party do 58º Grammy Awards no 1OAK em Los Angeles

Revendo as imagens, uma coisa fica bem clara… Diddy e o muito mais jovem Bieber eram super unidos.

Confira essas fotos … Diddy estava com o braço em volta do ombro de Biebs, puxando-o para perto enquanto cantava no microfone. Justin estava todo sorrisos e também pegou o microfone para cantar algumas letras.

Em outras imagens, o Bieber levantou o microfone até a boca do Montana Francesade costas para Diddy.

O CEO da Bad Boy Records olhou para o francês com uma expressão séria no rosto… acho que Diddy não estava muito satisfeito por Bieber estar se divertindo com alguém que não fosse ele.

Como informamos na manhã de sexta-feira… Diddy e Bieber estavam entrevistados juntos no “Jimmy Kimmel Show” em 2011.



abc

No clipe ressurgido, Diddy disse que Justin “sabe que não deve falar sobre as coisas que faz com o Big Brother Puff em rede nacional”, referindo-se às suas notórias festas em casa.