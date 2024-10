Diddy e Justin Bieber, Kim Kardashian, Boyz II Men

Que semana selvagem tem sido!!! Portanto, certifique-se de se preparar para um resumo de todas as cenas interessantes da TMZ TV que você pode ter perdido.

Começando no “TMZ Live”, Harvey dar Babcock mergulhe em todas as novidades Diddy desenvolvimentos, incluindo sua aparição surpreendente em um talk show com um adolescente Justin Bieber em 2011.

A seguir, no “TMZ on TV”, Harvey e o grupo detalham os novos desenvolvimentos no caso dos irmãos Menendez… incluindo Kim Kardashiana defesa dos irmãos infames depois de visitá-los na prisão.

No “TMZ Sports”, Babcock fala com Boyz II Men’s Shawn Stockmanque explica a surpreendente ligação da banda com o lutador do UFC Khalil Rountree.