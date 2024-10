Diddy pede aos federais que revelem os nomes das supostas vítimas, necessários para sua defesa

Diddy diz que os promotores federais estão impossibilitando que ele apresente uma defesa, porque se recusam a divulgar os nomes de seus acusadores no processo criminal.

A equipe jurídica de Diddy apresentou novos documentos na terça-feira pedindo a um juiz federal que oriente o Ministério Público dos EUA a identificar as supostas vítimas anônimas mencionadas na acusação… para que ele possa abordar especificamente a alegação de que “abusou, ameaçou e coagiu” mulheres, e outros, para satisfazer seus desejos sexuais.

Nos documentos, Diddy diz que assim que os nomes forem revelados, ele acredita que haverá “evidências volumosas” de que as interações com as supostas vítimas foram consensuais. Ele quer que os federais sejam mais específicos sobre quem exatamente está alegando atos não consensuais.