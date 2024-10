Diddy perdeu peso antes de ser preso por tráfico sexual, não enquanto estava na prisão

Diddy parecia mais magro durante sua aparição no tribunal na quinta-feira e seu rosto parecia mais magro … levando muitas pessoas a especular que ele não comia na prisão. Outros pensaram que o caso criminal finalmente o estava afetando.

No entanto, fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ… Diddy perdeu peso ANTES de ser preso pelos federais no mês passado, e isso é o resultado de uma vida saudável.