Diddy processado por homens que afirmam que ele os agrediu sexualmente

As comportas estão abertas e Diddy está sendo processado a torto e a direito por pessoas que afirmam que ele as agrediu sexualmente… incluindo um punhado de homens.

Diddy já foi citado em 6 processos separados movidos por Tony Buzzbee o advogado do Texas que afirma representar até 120 supostas vítimas de Diddy… e 4 dos 6 apresentados até agora apresentam acusadores do sexo masculino.

Em um terno, um homem diz que trabalhava para a Ecko Clothing em 2008 e conhecia Diddy através de seu trabalho… enquanto Diddy estava desenvolvendo e comercializando Sean John, uma marca concorrente. Ele diz que encontrou Diddy e os três guarda-costas de Diddy no estoque da loja principal da Macy’s em Nova York em maio de 2008, e afirma que alguém bateu em sua nuca com uma pistola e o fez cair de joelhos. Ele afirma que Diddy se aproximou dele e disse “Chupe meu pau, Ecko” e o estuprou brutalmente e oralmente.

Em outro processo, um homem afirma que foi contratado para trabalhar como segurança da Festa Branca de Diddy em 2006, onde acredita ter consumido uma bebida misturada com GBH e/ou Ecstasy. Ele diz que Diddy o forçou a entrar em uma van, o dominou e o agrediu sexualmente. O homem afirma que Diddy inseriu seu pênis no ânus do homem e o sodomizou. Ele diz que o suposto estupro resultou no vazamento de sêmen de seu corpo.