Diddy processado por mulher que afirma que ele a estuprou após comentário sobre o assassinato de Tupac

Diddy usou um controle remoto de TV para estuprar uma mulher como vingança por ela ter dito que acreditava que ele tinha algo a ver com Tupac Shakuro assassinato de … pelo menos de acordo com um novo processo.

O fundador do Bad Boy está sendo processado por uma mulher chamada Ashley Parhamque afirma que Diddy a agrediu sexualmente em um estupro gangbang depois que ela o insultou em uma ligação do FaceTime.

De acordo com o processo, obtido pelo TMZ, Parham conheceu um amigo de Diddy em um bar em fevereiro de 2018, e ele ligou para Diddy no FaceTime… mas Parham diz que não ficou impressionada com o amigo famoso do homem, contando a Diddy na cara dele ela pensou que ele desempenhou um papel na morte de Pac.

Parham afirma que Diddy disse a ela que “pagaria” por seu comentário sobre Tupac e pela demissão geral dele… e ela diz que um mês depois o amigo de Diddy armou para que Diddy a estuprasse.

Em seu terno, Parham diz que o homem que ela conheceu no bar a convidou para sua casa em Orinda, Califórnia… e quando ela estava lá, Diddy apareceu e disse que “ela pensou que nunca o veria pessoalmente”. Ela diz que Diddy segurou uma faca ao lado de seu rosto e disse que lhe daria um “sorriso de Glasgow” em retaliação aos comentários de Tupac.

Parham afirma que o principal consultor de Diddy, Kristina Khorramestava lá também, e KK disse a Diddy para não cortar o rosto de Parham porque eles poderiam “vendê-la” a clientes em potencial para sexo. Parham afirma que KK então ameaçou despachá-la para qualquer lugar do mundo, para nunca mais ver sua família.

Nos documentos, Parham afirma que Diddy tirou a roupa, tirou a faca do rosto e depois pegou uma garrafa de líquido de uma grande pochete e cobriu seu corpo com uma substância líquida. Ela diz que Diddy e KK tentaram inserir algo em sua vagina que eles chamavam de ‘DIU’, mas não funcionou bem, e então Diddy pegou um controle remoto de TV e o inseriu violentamente em sua vagina, usando o controle remoto para estuprá-la violentamente.

Parham afirma que Diddy disse a ela que a vida dela estava em suas mãos e que ele poderia “pegá-la” e ela nunca mais seria vista … e mais tarde ele a estuprou violentamente analmente e instruiu dois outros homens a fazerem o mesmo, o que ela diz que sim. Ela também afirma que outro homem com Diddy a estuprou vaginalmente.

Após o suposto estupro gangbang, Parham afirma que Diddy e seus amigos deixaram o corpo inerte dela dentro de casa enquanto iam para o quintal fumar maconha e cigarros. Ela diz que quando finalmente recuperou as funções corporais, pegou uma faca e uma camisa grande e tentou sair, mas teve que passar por Diddy para chegar à saída. Ela diz que confrontou Diddy, que disse ter ficado surpreso ao vê-la andando porque ele havia lhe dado “drogas suficientes para matar um cavalo”.

Parham afirma que Diddy disse a ela que “não tinha uma bunda tão apertada há algum tempo”, ofereceu-lhe dinheiro e disse-lhe para dizer que tudo era consensual. Parham diz que ela recusou e ameaçou ir à polícia, com Diddy dizendo que ninguém acreditaria nela e que se ela contasse a alguém, ele prejudicaria sua família. Ela diz que um de seus associados lhe mostrou um telefone que parecia transmitir vídeo ao vivo de fora da casa de sua irmã.

No processo, Parham afirma que Diddy até ligou para sua mãe, Janice Pentesem um esforço para convencê-la a não denunciar o estupro… e ela diz que a mãe de Diddy gritou com ela para não machucar seu filho e rejeitou as alegações de Parham de que Diddy a estuprou.

Parham afirma que Diddy disse a ela que havia escapado impune de crimes maiores e novamente se referiu a Tupac. Ela diz que o comentário de Tupac irritou um dos homens que estava com Diddy, que sacou uma arma e depois disparou um tiro que fez Diddy correr.

Ela diz que então perseguiu Diddy com a faca, alcançou-o e estava prestes a esfaqueá-lo quando ele começou a implorar por sua vida. Ela diz que teve um momento de clareza e correu para a saída, mas Diddy a perseguiu e ela empunhou a lâmina contra ele, arranhando seu abdômen.

Nos documentos, Parham afirma que escapou para a rua e gritou para os vizinhos chamarem a polícia… ela então ouviu o SUV de Diddy saindo de casa em alta velocidade.

Parham afirma que um xerife do Departamento do Xerife do Condado de Contra Costa respondeu, e ela disse a ele que havia sido violentamente atacada por Diddy e outros… mas ela não acredita que o CCCSD investigou suas alegações.

Ela também diz que denunciou o estupro à Polícia de Walnut Creek e ao Departamento de Polícia de Orinda… mas foi informada de que nenhuma agência de aplicação da lei havia aberto uma investigação ativa sobre qualquer um de seus relatos.



Os advogados de Parham neste processo são Ariel Mitchell dar Shawn Perez … então isso é separado do 120 ações judiciais de agressão sexual Advogado do Texas Tony Buzzbee diz que está entrando com uma ação contra Diddy.