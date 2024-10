Diddy zomba de DJ inconsciente em festa em vídeo ressurgido, representante nega

Quando Diddy era um homem livre, tinha um recado para o homem branco… venha a uma das minhas festas e você vai acabar inconsciente com o rosto enterrado no sofá.

O magnata da música virou-se para um dos homens caucasianos desmaiado de bruços em um sofá ao lado de um dos outros caras brancos. O terceiro cara branco então olhou para a câmera com uma expressão chocada no rosto.

Como todos sabem, Diddy era preso em setembro por agentes federais no hotel Park Hyatt New York após um grande júri indiciou-o sob acusações de tráfico sexual, extorsão e sequestro.

Diddy tem se declarou inocente mas ele permanece no Centro de Detenção Metropolitana no Brooklyn depois de ter sido duas vezes fiança negada .

A acusação federal afirmou especificamente que Diddy se envolveu em “Freak Offs” em quartos de hotel, onde supostamente forçou as vítimas do sexo feminino a praticarem atos sexuais prolongados com prostitutos do sexo masculino. Diddy supostamente se masturbou enquanto gravava eletronicamente esses encontros.