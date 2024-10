Dinheiro fala: Terence Crawford reconsidera o acordo de duas lutas de Conor McGregor por uma enorme quantia de dinheiro

EUNo mundo dos esportes de combate, onde as lutas cruzadas estão na moda, os fãs estavam entusiasmados com o possível confronto entre o campeão de boxe Terence Crawford e a estrela do MMA Conor McGregor. Mas Crawford compartilhou recentemente que recusou a oferta de McGregor para um acordo de duas lutas – uma no boxe e outra no MMA-porque ele não tem interesse em entrar no octógono.

Mas agora Crawford tem pensando melhor e está considerando seriamente o acordo de duas lutas de Conor McGregore quem pode culpá-lo? McGregor recentemente provocou uma dupla cabeçada nunca antes vista no boxe e no MMA, e o dinheiro envolvido é o suficiente para fazer girar a cabeça de qualquer um.

Conor McGregor servindo bebidas e aparecendo em um bar em Nova Jersey esta noite

Inicialmente, Crawford estava convencido de que nenhuma quantia de dinheiro poderia convencê-lo a entrar no octógono ou no ringue de boxe e correr o risco de levar um chute ou uma cotovelada. Mas então McGregor lançou uma bomba nas redes sociais, revelando que o negócio pode valer impressionantes US$ 200 milhões. E assim, a postura de Crawford suavizou-se, admitindo que está “tentado”.

A proposta de McGregor é certamente intrigante, especialmente considerando o enorme sucesso de sua luta cruzada com Floyd Mayweather em 2017. Não é segredo que ambos os lutadores têm talento para gerar grandes somas de dinheiro, e um acordo de duas lutas entre eles pode ser uma virada de jogo para os esportes de combate.

O negócio de US$ 200 milhões é muito tentador para resistir?

Em uma transmissão ao vivo recente, McGregor elogiou Crawford, reconhecendo suas habilidades e experiência no wrestling. Ele até lançou um pouco de competição amigável ao se declarar o melhor boxeador do MMA.

“Você sabe que eles estão sempre falando comigo sobre lutas. Já lutei boxeador, e o melhor boxeador do MMA sou eu”, disse McGregor. Ele também mencionou as idas e vindas de Crawford sobre o potencial acordo de duas lutas, sugerindo a empolgação e a expectativa em torno das discussões.

Crawfordum ex-campeão mundial indiscutível de boxe, certamente fez seu nome no mundo do boxe. Sua última luta o viu conquistar o título mundial dos super meio-médios da WBA ao derrotar Israil Madrimov. Sua jornada desde o wrestling na juventude até se tornar um dos maiores boxeadores de sua época é simplesmente inspiradora. Portanto, não é de admirar que a perspectiva de fenfrentando McGregor no boxe e no MMA chamou sua atenção.

O fascínio de um acordo tão inovador é inegável, e não é surpresa que Crawford se sinta “tentado” pela oferta de McGregor. Com o potencial de redefinir o panorama dos desportos de combate e a promessa de recompensas financeiras sem precedentes, este acordo de duas lutas certamente provocou comentários no mundo da luta.