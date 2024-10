Direitos do estádio do Atlético Madrid comprados pela companhia aérea estatal saudita

A Arábia Saudita consolidou o seu impulso de marca com o Atlético Madrid ao pagar pelos naming rights do estádio do clube espanhol durante os próximos nove anos.

O Atlético, que é patrocinado pela estatal saudita Riyadh Air desde a temporada passada, confirmou na quarta-feira que seu estádio Metropolitano será conhecido como Riyadh Air Metropolitano até 2033.

É o terceiro acordo de naming rights do Metropolitano, que foi inicialmente chamado de Wanda Metropolitano após um acordo com o grupo imobiliário chinês quando foi inaugurado em 2017. Em 2022, o local passou a ser Civitas Metropolitano após acordo firmado com o real espanhol promotor imobiliário. O estádio foi construído para substituir o desatualizado Vicente Calderón.

O Atlético não informou quanto está recebendo pelo novo acordo “que faz da empresa da Arábia Saudita o patrocinador mais importante da história do clube”.

O acordo para patrocínio de camisas de 2023-27 já valia 40 milhões de euros (44 milhões de dólares) por temporada para o clube.

“A instalação definitiva do novo nome do estádio nas fachadas principal, nordeste e sudeste ocorrerá nas próximas semanas”, disse o Atlético.

A criação da Riyadh Air foi anunciada pelo príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman em março de 2023. Ainda não iniciou as operações comerciais.

O Metropolitano será rebatizado como Riyadh Air Metropolitano. Alvaro Medranda/Imagens esportivas de qualidade/Getty Images

A Arábia Saudita está praticamente confirmada como sede da Copa do Mundo de 2034. É o único candidato em uma disputa que as federações membros da Fifa decidirão em votação no dia 11 de dezembro.

Mas o reino rico em petróleo foi acusado de abusar dos trabalhadores migrantes. Um grupo global de sindicatos apresentou uma queixa em julho instando a Organização Internacional do Trabalho a investigar o país por “graves abusos dos direitos humanos e roubo de salários”, que, segundo ele, afetaram pelo menos 21 mil trabalhadores na última década.

Sediar a Copa do Mundo faz parte do amplo projeto Visão 2030, apoiado pelo príncipe herdeiro, para modernizar a sociedade saudita e diversificar a economia para além da dependência do petróleo. Eventos esportivos e de entretenimento são fundamentais para seu projeto.

Os acordos com o Atlético fornecem uma ligação ao CEO do clube, Miguel Ángel Gil Marin, que é membro do conselho da influente Associação Europeia de Clubes, que deverá ser uma das principais partes interessadas nas negociações com a FIFA em que meses será disputada a Copa do Mundo de 2034.

Dan Friedkin, proprietário e presidente do clube italiano Roma, é outro membro do conselho da ECA. As camisas do time da Roma exibem o logotipo da série de entretenimento estatal saudita Riyadh Season desde agosto do ano passado.