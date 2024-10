Diretor da Juventus sobre o futuro de Paul Pogba: elenco já ‘completo’

As esperanças de Paul Pogba de jogar pela Juventus novamente foram prejudicadas no sábado, quando o diretor do clube, Cristiano Giuntoli, disse que o time da Série A está completo sem ele.

O meio-campista de 31 anos, que tem contrato com a Juve até junho de 2026, encerrará sua suspensão por doping em março, após testar positivo para DHEA em setembro de 2023, uma substância proibida que aumenta os níveis de testosterona.

O ex-internacional francês teve sua suspensão reduzida no início deste mês de quatro anos para 18 meses pelo Tribunal Arbitral do Esporte e será elegível para jogar pela Juve assim que a suspensão terminar.

“Nossa posição é clara. Pogba tem sido um grande jogador, está afastado há muito tempo e no ano passado fomos forçados a investir em outros jogadores”, disse Giuntoli ao DAZN antes da partida do clube em casa contra a Lazio.

“Então agora o elenco está completo como está.”

A ESPN informou na semana passada que Pogba poderia se tornar um agente livre após abrir negociações com a Juventus com o objetivo de rescindir seu contrato. Uma fonte disse à ESPN que tanto Pogba quanto a Juventus estão abertos à perspectiva de ele reiniciar sua carreira em outro lugar.

Informações da Reuters contribuíram para este relatório.