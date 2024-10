Discussão acalorada de Kamala Harris na Fox News sobre Trump, comentários de ‘Inimigo Interno’

O Kamala Harris A entrevista anunciada como ela na cova dos leões ficou tão inflamada quanto o esperado, com uma discussão acalorada irrompendo com a Fox News ‘ Bret Baier mais de um Donald Trump observação sobre o “inimigo interno” da América.

A reunião do vice-presidente com Bret durou cerca de 30 minutos, cobrindo uma série de questões polêmicas de campanha… como imigração, questões transgênero, Presidente Biden a acuidade mental e, claro, de seu oponente.

Quando Bret exibiu um clipe de Trump – de uma entrevista da Fox News no início do dia – que ele disse abordar esse assunto – as coisas ficaram ainda mais tensas. Veja como Harris reagiu ao clipe… insistindo que não refletia os comentários do “inimigo interno” aos quais ela estava se referindo.