Divórcio Mostarda Finalizado, Ele Mantém Frota de Carros de Luxo e Mansão

Mostardao divórcio está nos livros… porque ele chegou a um acordo com sua ex-mulher Chanel-Thierry … e ele está saindo com uma tonelada de carros e imóveis de luxo.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, advogado de divórcio de Mustard Samantha Spector ajudou no negócio em que parece que Mustard está saindo com um monte de ativos caros.

O acordo exige que Mustard mantenha uma frota de chicotes de luxo, incluindo um Maybach Benz 2022, um Lamborghini Aventador 2018, um Cadillac Escalade 2022, um Rolls-Royce Cullinan 2022 e um Lamborghini Urus 2019… e mais.

Mustard também ganha as chaves de um Chevy Impala 1960, 4 motocicletas diferentes e alguns jet skis Sea-Doo.

Além do mais, Mustard está mantendo uma mansão em Chatsworth… além de propriedades residenciais em Simi Valley e Los Angeles.

Mustard e Chanel têm três filhos menores juntos… e eles compartilharão a guarda legal conjunta dos filhos, com Mustard desembolsando mais de US$ 24.500 por mês em pagamentos de pensão alimentícia.

Chanel está recebendo um pagamento único para pensão alimentícia do super-bem-sucedido produtor musical no valor de US$ 315.000.

Mustard mantém os direitos de seu catálogo de músicas… e Chanel mantém a Sleepova, a empresa de pijamas e roupas de lazer que ela fundou, além de um Tesla Model X.

Com Spector garantindo que Mustard fique com os imóveis e a maioria dos carros, Mustard está cortando para Chanel um pagamento único de equalização para equilibrar as coisas … por US $ 275.000.

TMZ contou a história… Mostarda pediu o divórcio em maio de 2022, após um ano e meio de casamento. Os agora ex-namorados estavam juntos há anos e, em outubro de 2020, eles se casaram.