DJ Clark Kent morre aos 57 anos após longa batalha contra o câncer de cólon

De acordo com o comunicado, o nativo de Nova York, de 58 anos – nascido Rodolfo A. Franklin – faleceu cercado por sua esposa Kesha filha Kabriah e filho Antônio , Também conhecido como Mago.

Ele obteve créditos de produção no álbum de estreia de Jay, “Reasonable Doubt”, e também foi considerado um czar da moda no mundo do hip hop, especialmente quando se tratava de tênis.