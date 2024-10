DL Hughley diz que Donald Trump não se importa com os trabalhadores

Reproduzir conteúdo de vídeo



DL Hughley não estou me segurando quando se trata de Donald Trump – e ele definitivamente não é McLovin, a recente parada do McDonald’s do candidato republicano na campanha.

O TMZ conversou com o comediante no LAX na terça-feira, e ele não mediu palavras – descrevendo os esforços de Trump para “aprender” o molho secreto do McDonald’s como nada mais do que um golpe de relações públicas, acrescentando que, no fundo, ele não se importa com o trabalho. classe em tudo.

Além do mais, DL até mencionou seus próprios dias trabalhando em uma lanchonete para apoiar o POV… lembrando como ele ganhava US$ 2,65 por hora trabalhando lá em 78.

Avançando 46 anos, ele fica surpreso com o fato de o salário mínimo ter aumentado apenas US $ 5 – e com base nessa comparação, DL vamos lançar algumas palavras inflamadas para Trump, e elas são bastante brutais, então você está definitivamente vou querer ouvir o que ele tem a dizer.