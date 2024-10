Dodgers arranham Freddie Freeman; Ryan Brasier iniciará o jogo 4

SAN DIEGO – O primeiro base Freddie Freeman foi eliminado no jogo 4 enquanto o Los Angeles Dodgers tentava evitar a eliminação na Série da Divisão da Liga Nacional contra o San Diego Padres.

Freeman foi suspenso para um beliscão no jogo 3 na terça-feira, depois de mancar para o primeiro lugar em um single na oitava entrada. Ele também deixou o jogo 2 no domingo, após cinco entradas, devido a um desconforto na torção no tornozelo direito.

Os Dodgers fizeram várias mudanças para se ajustar à ausência de Freeman. Max Muncy está passando da terceira base para a primeira base, Enrique Hernandez muda do campo central para a terceira base e Chris Taylor começará no campo central.

O apaziguador Ryan Brasier será titular pelos Dodgers na noite de quarta-feira, com o técnico Dave Roberts dizendo na terça-feira que o time faria um jogo bullpen.

Brasier foi anunciado como titular cerca de quatro horas antes do primeiro arremesso no Petco Park, na quarta-feira. O destro arremessou com alívio nos jogos 1 e 2 no Dodger Stadium, conquistando a vitória por 7-5 na abertura da série.

Ele fez 1 a 0 com um ERA de 3,54 em 29 jogos na temporada regular, incluindo quatro como titular.

Os Padres assumiram uma vantagem de 2 a 1 na série melhor de cinco, com uma vitória por 6 a 5 na noite de terça-feira, destacada pelo impressionante home run de duas corridas de Fernando Tatis Jr., seu quarto nesta pós-temporada.

Os Padres estão recorrendo ao destro Dylan Cease para começar um breve descanso. Cease começou o jogo 1 na noite de sábado e durou apenas 3⅓ entradas, desistindo de cinco corridas e não levou em consideração a decisão.

Cease desistiu do home run de três corridas de Shohei Ohtani no segundo turno na tão esperada estreia do rebatedor nos playoffs para os Dodgers. Ohtani está 2 de 11, com seis eliminações desde aquele home run.

Cease teve um recorde de 14-11 com um ERA de 3,74 na temporada regular. Ele lançou seu primeiro sem rebatidas em 25 de julho, na vitória por 3 a 0 em Washington. Ele foi obtido em uma troca multijogador com o Chicago White Sox durante o treinamento de primavera.

O técnico do Padres, Mike Shildt, disse que Yu Darvish começaria o jogo 5 se os Dodgers estendessem a série. Se os Padres vencessem na noite de quarta-feira, Darvish começaria o jogo 1 da NL Championship Series no domingo contra o Mets.

“Adoraríamos nomear Yu como titular do Jogo 1”, disse Shildt.

Os Dodgers venceram os Padres no NLDS na bolha dos playoffs do Texas em 2020. Os Padres venceram os Dodgers por 3-1 no 2022 NLDS.

A Associated Press contribuiu para este relatório.