Dodgers deixam o melhor apaziguador Evan Phillips fora do elenco da World Series

LOS ANGELES – Os Dodgers, com apenas três arremessadores titulares, dependerão fortemente de seu bullpen para tentar derrubar o New York Yankees e vencer a World Series. E eles terão que fazer isso sem um de seus principais substitutos.

Evan Phillips ficou de fora da escalação do clube, que foi divulgada na manhã de sexta-feira antes do jogo 1 no Dodger Stadium, após sofrer uma lesão no braço durante o jogo 6 da National League Championship Series, segundo uma pessoa com conhecimento da situação.

Sua ausência foi registrada como um golpe significativo. O destro não permitiu uma corrida de 6⅔ entradas em cinco jogos da pós-temporada através do NLCS depois de postar um ERA de 3,62 com 18 defesas em 61 partidas durante a temporada regular.

A boa notícia para os Dodgers é que Alex Vesia, o melhor canhoto do time, e o infielder Miguel Rojas estão no elenco depois de perder o NLCS devido a lesões. Brusdar Graterol, que não arremessou na pós-temporada, também foi incluído. O outfielder Kevin Kiermaier, que foi usado como substituto defensivo no final do turno e corredor substituto no NLCS, foi deixado de fora da escalação.

Vesia, que postou um ERA de 1,76 em 67 jogos durante a temporada regular, não estava disponível para o NLCS depois de sofrer uma lesão intercostal durante a NL Division Series contra o San Diego Padres, na qual registrou três entradas sem gols. Ele foi liberado para retornar depois de lançar 15 arremessos em uma sessão de bullpen ao vivo na quarta-feira.

Lesões nos ombros e isquiotibiais limitaram Graterol a apenas sete partidas durante a temporada regular. O apaziguador testado nos playoffs possui um ERA de 1,64 em 22 jogos de pós-temporada na carreira.

Rojas tem lidado com um adutor irritante que o mantém fora de campo desde que foi retirado do jogo 3 do NLDS. O veterano começou a pós-temporada como interbases titular dos Dodgers, mas seu papel pode mudar dado que Tommy Edman, o MVP do NLCS, mudou para interbases e estrelou contra o New York Mets, e Kiké Hernández continuou sua excelência em outubro quando teve a oportunidade de jogar todos os dias após a lesão de Rojas.

Para os Yankees, Nestor Cortes, ausente no mês passado, foi incluído em sua escalação, substituindo o infielder Jon Berti de sua escalação da AL Championship Series. Cortes, que não joga desde 18 de setembro, terminou a temporada regular com uma distensão nos flexores do antebraço esquerdo. Ele volta ao clube como substituto, com limite de 30 arremessos, após fazer 30 partidas na temporada regular.