Dodgers derrotam Mets no jogo 6 do NLCS para chegar à World Series

LOS ANGELES – No final, quando o Los Angeles Dodgers avançou para a World Series e criou o confronto que cativará uma nação inteira, foi um grupo de sete apaziguadores que enfrentou nove entradas. Foi Tommy Edman, uma picape pouco divulgada no meio da temporada, quem forneceu a maior parte da produção. E foram Teoscar Hernández e Will Smith, atolados em crises que duraram semanas, que o ativaram quando mais precisaram.

Os 2024 Dodgers foram inicialmente definidos por suas estrelas. À medida que a temporada evoluía, eles foram prejudicados por lesões. E quando a adversidade os atingiu, foram apoiados pela soma das suas partes – por uma irmandade que os fortaleceu.

O técnico dos Dodgers, Dave Roberts, aludiu a isso no palco improvisado que foi montado na grama externa do Dodger Stadium na noite de domingo, após uma vitória decisiva por 10-5 sobre o New York Mets no jogo 6 da National League Championship Series , quando ele repetiu uma frase muito usada.

“Nunca acreditei mais em um grupo de caras do que acredito nesses caras”, gritou Roberts aos fãs depois de preparar um confronto final altamente antecipado contra o New York Yankees. “O mais importante é que eles acreditam um no outro.”

Foi construído.

“A maneira como esse grupo coletivo se uniu criou esse ambiente e cultura”, disse o presidente de operações de beisebol dos Dodgers, Andrew Friedman, em meio a uma festa comemorativa, com as roupas encharcadas de cerveja. “Muitas pessoas contribuíram para isso, mas é realmente necessário que um grupo inteiro se reúna para criar algo especial.”

Os Dodgers gastaram mais de US$ 1 bilhão em um inverno que os viu adicionar Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto e Tyler Glasnow, entre outros. Mas o outono seguinte apresentou uma série vertiginosa de desafios. Eles precisavam superar uma rotação que havia sido reduzida para três arremessadores iniciais depois que lesões nocautearam Glasnow, Clayton Kershaw, Gavin Stone e Emmet Sheehan. Eles precisavam descobrir como obter uma produção ofensiva consistente, embora seu rebatedor número 3, Freddie Freeman, estivesse gravemente prejudicado por uma torção no tornozelo direito.

Principalmente, porém, eles precisavam vencer a dispensa.

Nos últimos dois anos, os Dodgers garantiram adeus no primeiro turno, apenas para serem eliminados na série da divisão seguinte por rivais inferiores do NL West. O sucesso deles em outubro, acreditavam os jogadores, dependeria de como tratariam os cinco dias entre o final da temporada regular e o início da pós-temporada.

“Este ano”, disse Max Muncy, “foi muito motivado pelos jogadores”.

Os Dodgers queriam recuperar a camaradagem que sentiram quando venceram o campeonato no final da temporada de 2020, encurtada pelo COVID-19, enquanto estavam em quarentena em um hotel por três semanas. O tempo livre era a oportunidade deles. Eles passavam pelo menos oito horas juntos no estádio todos os dias, mesmo quando não estavam malhando. Eles assistiram aos outros jogos dos playoffs. Eles comeram. Eles conversaram. Eles deram um tom.

“Nunca acreditei tanto em um grupo de caras quanto nesses caras”, disse o técnico dos Dodgers, Dave Roberts. “O mais importante é que eles acreditam um no outro.” Ashley Landis/AP

“’Todos nós amamos nossa família; não há dúvidas sobre isso’”, disse Muncy, relembrando uma conversa no início dos playoffs. “‘Não estamos questionando você como pai. Sabemos que você quer ser o melhor marido que pode ser. Mas, rapazes, preciso de três semanas aqui. Precisamos de três semanas. Depois de três semanas, vencemos a World Series , temos esse desfile, você pode ser o melhor pai, o melhor marido do mundo. Quando essa mensagem foi enviada e todos realmente pensaram sobre isso, foi tipo, ‘Com certeza’”.

Sua união foi demonstrada em sua perseverança. Quando os Dodgers estavam à beira da eliminação na NL Division Series, eles se reuniram em torno de um jogo bullpen para vencer diante de uma multidão hostil de San Diego no jogo 4 e voltaram para casa para despachar um time extremamente talentoso dos Padres no jogo 5. Quando eles perderam o jogo 2 do NLCS, apenas dividindo seus dois primeiros jogos no Dodger Stadium, eles responderam combinando 18 corridas no Citi Field de Nova York nos jogos 3 e 4. E quando voltaram para casa para o jogo 6, a uma vitória de em sua primeira viagem à World Series em quatro anos, eles pressionaram continuamente o ressurgente Mets.

Edman fez quatro corridas iniciais, fornecendo um double-run de duas corridas no primeiro inning e um home run de duas corridas no terceiro para aumentar seu total de RBI para 11 nesta série, enquanto estava a caminho de ser nomeado MVP do NLCS. Smith, que entrou com 5 de 36 nesta pós-temporada, acrescentou um home run de duas corridas no final da terceira. Ohtani contribuiu com um single RBI na sexta, sua oitava rebatida em 13 rebatidas com corredores na base nesta pós-temporada. E uma cavalgada de substitutos – Michael Kopech, Ben Casparius, Anthony Banda, Ryan Brasier, Evan Phillips, Daniel Hudson e Blake Treinen, nessa ordem – frustrou constantemente os comícios do Mets.

Disse Roberts: “Acho que eles provaram a si mesmos o quão durões são.”

Ao todo, os Dodgers marcaram um recorde do NLCS de 46 corridas contra o Mets, um time que superou por 22 corridas. Eles se tornaram o segundo time com quatro vitórias em mais de seis corridas em uma única série de playoffs, juntando-se ao Boston Red Sox de 2007, e o primeiro time com mais de oito corridas quatro vezes em um único LCS, de acordo com a ESPN Research.

Ohtani correspondeu às expectativas, estabelecendo um recorde dos Dodgers ao alcançar a base com segurança 17 vezes no NLCS. Mas Muncy empatou um recorde de pós-temporada ao alcançar a base em 12 aparições consecutivas; Mookie Betts superou uma queda de 0 em 22 na pós-temporada que durou os últimos dois outubro, reduzindo 0,342/0,419/0,763 em seus últimos nove jogos dos playoffs; Hernandez passou de sem rebatidas em 18 rebatidas do NLCS para contribuir com duas grandes rebatidas no início do jogo 6; Kiké Hernández continuou a prosperar em outubro, adicionando alguns home runs para lhe dar 15 em 81 jogos na pós-temporada da carreira; e Edman, transferido para o local de limpeza com a ausência de Freeman, fez mais corridas do que nunca em um período de seis jogos.

Recordes dos Yankees And Dodgers nesta temporada Semelhante começa em abril

• Ianques: 19-12 | Dodgers: 19-13 Tropeços em julho

• Ianques: 11-13 | Dodgers: 11-13 Desde setembro, incluindo playoffs

• Ianques: 22-13 | Dodgers: 23-14 – Pesquisa ESPN

O ataque dos Dodgers provou ser avassalador.

A união deles, acredita Muncy, ajudou a criar isso.

“Sem dúvida”, disse ele. “Quando você está naquele banco de reservas nesta época do ano, se não estiver junto como um time – quero dizer, você pode dizer noite e dia. Você está falando de 13, 14, 15 caras naquele banco de reservas. Quando eles estão todos pendurados em cada arremesso, pendurados em cada golpe com você na área do batedor, e você pode ouvi-los e senti-los – isso faz uma grande diferença.”

Os Dodgers avançam agora para sua quarta World Series desde 2017 e ainda buscam seu primeiro campeonato tradicional, com desfile completo pelas ruas de Los Angeles, desde 1988.

Eles enfrentarão talvez a única franquia mais conhecida mundialmente que a sua.

Os Dodgers e os Yankees se enfrentaram 12 vezes na World Series, empatando com o Boston Celtics da NBA e o Los Angeles Lakers no confronto mais comum da rodada do campeonato em todos os principais esportes profissionais. Eles se conheceram pela última vez em 1981, uma série que os Dodgers venceram; os Yankees venceram quando se enfrentaram em 1977 e 1978. Antes disso – antes dos Dodgers deixarem o Brooklyn e viajarem para o Oeste no final dos anos 1950 – eles passaram décadas compartilhando a cidade de Nova York.

Os Dodgers foram considerados pequenos favoritos sobre os Yankees na World Series no domingo nas casas de apostas dos EUA. Los Angeles abriu em -125 na ESPN BET, com os Yankees listados como +105 azarões.

“Vai ser especial”, disse Betts em campo. “O mundo meio que quer isso.”

David Purdum da ESPN contribuiu para este relatório.